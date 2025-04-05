إخلاء سبيل المتهمة بإطلاق أعيرة نارية على جارتها في قنا

أمرت جهات التحقيق، بإخلاء سبيل الصعيدية المتهمة بإصابة جارتها بطلق ناري بعد أن تم حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات مقابل دفع كفالة مالية 5 آلاف جنيه، إثر مشاجرة بينهما بسبب لعب الاطفال، في نجع عزوز، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بورود بلاغ بإصابة سيدة بطلقات نارية إثر مشاجرة في نجع عزوز بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة س، تبلغ من العمر 38 عامًا على يد جارتها س، تبلغ من العمر 28 عامًا إثر مشاجرة بينهما بسبب لعب الاطفال في الشارع قامت بإطلاق الأعيرة النارية عليها من بندقية آلية وأصابتها تم نقلها إلى المستشفى على إثرها.

تم ضبط المتهمة والسلاح المستخدم بندقية آلية وتقرر حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم إخلاء سبيلها مقابل دفع كفالة مالية 5 آلاف جنيه

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