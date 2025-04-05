السبت 05 أبريل 2025
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ماكينة ري تتسبب في بتر ذراع تلميذ بقنا

ماكينة ري تتسبب في
ماكينة ري تتسبب في بتر ذراع تلميذ بقنا

 أصيب تلميذ ببتر ذراعه، بسبب ماكينة ري الأرض خلال تشغيلها في دائرة بندر قنا، وتم نقله إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا، يفيد بإصابة طفل ببتر في ذراعه خلال عمله مع أسرته في أرضهم بدائرة البندر.

وبعد الفحص تبين إصابة م.ع، يبلغ من العمر 11 عامًا ببتر ذراعه الأيمن خلال مساعدة أسرته في تشغيلها لري أرضهم في بندر قنا.

تم نقل الطفل إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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