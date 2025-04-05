النيابة تستمع لأقوال الشهود في مشاجرة الطالبية

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في نشوب مشاجرة بين سائقين في منطقة الطالبية، بسبب خلاف على أولوية المرور، مما أدى لإصابتهما.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين سائقين، نتيجة خلاف بينهما على أولوية المرور، مما دفعهما لتبادل الاعتداء وتسبب في إصابتهما.

نشوب مشاجرة في الطالبية بسبب أولوية المرور

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بنشوب مشاجرة بمنطقة الطالبية، وتوصلت تحريات رجال المباحث أن مشاجرة نشبت بين سائقين، نتيجة خلاف بينهما على أولوية المرور، مما دفعهما لتبادل الاعتداء وتسبب في إصابتهما.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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