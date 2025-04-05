السبت 05 أبريل 2025
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حوادث

إحالة 3 أشخاص للجنايات بتهمة تصوير وبث مقاطع فيديو مخلة بالآداب

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

 أمرت النيابة العامة بإحالة 3 أشخاص بتهمة تصوير وبث مقاطع فيديو مخلة بالآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعى للمحاكمة الجنائية.


تصوير وبث مقاطع فيديو مخلة بالآداب

 وكانت أجهزة الأمن، رصدت قيام بعض الأشخاص بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب وبثها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى.


وبالفحص تمكن رجال الشرطة من ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 6 هواتف محمولة " بفحصهم تبين احتواؤها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الآثم".

 

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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النيابة العامة مواقع التواصل الاجتماعي رجال الشرطه

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