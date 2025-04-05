نعمان عاشور، ما تيسر من سيرة "فارس الدراما المسرحية الواقعية".. كان مغرمًا بكتابات الجبرتي.. تحل ذكراه السابعة والثلاثون اليوم

نعمان عاشور، مؤلف مسرحى، أحد كبار كتاب المسرح العربي الحديث، وعاش للمسرح فكان يقول "المسرح حياتي"، واكتسب عشقه للمسرح وهو صغير من والده الذي كان دائم التردد على مسارح شارع عماد الدين بالقاهرة، وخاصةً مسرح الريحاني، أثرى الحركة المسرحية بتراث كبير من المسرحيات المتنوعة، ولقب بفارس الدراما المسرحية الواقعية أو أبو المسرح، رحل فى مثل هذا اليوم 5 أبريل عام 1987.

ولد نعمان عاشور عام 1918 بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، عشق منذ طفولته القراءة والاطلاع، حيث كان جده يمتلك مكتبة ضخمة من كتب التاريخ والأدب والفن والدين وغيرها، وكان عاشور مغرما بالجبرتي كمؤرخ فقد كان أول كتاب قرأه في مكتبة جده وهو لم يزل طفلا صغيرا هو "تاريخ الجبرتي"، وكتب عنه أول محاولاته الدرامية للإذاعة مسلسل "الجبرتى" مدته نصف ساعة وفي هذا يقول: كنت أيامها شغوفا بالجبرتي لأني حصلت على كتبه الأربعة في مجلدين صادرين من مطبعة بولاق العتيقة فى مكتبة والدى وقرأتها وأنا طفل.

مسرح الغلابة

حصل الكاتب نعمان عاشور على ليسانس الآداب لغة إنجليزية عام 1942، وظهرت مواهبه فى الكتابة المسرحية فى فترة الخمسينات والستينات. حيث بدأ بكتابات بسيطة محررا فى الصحف والمجلات وسمى مسرحه بمسرح الغلابة.

المغناطيس أول كتاباته



كانت مسرحية المغناطيس أول كتابات نعمان عاشور المسرحية إلا أن بدايته المسرحية الحقيقية كانت مع مسرحيته "الناس إللى تحت" التى قدمتها فرقة المسرح الحر عام 1956، أول مسرحية تعالج القضايا الاجتماعية وتناقش بجرأة مشاكل الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة، بلغة تحمل قدرا كبيرا من السخرية والكوميديا للإذاعة، استطاع بعدها مسرح نعمان عاشور أن يصبح علامة فارقة فى تاريخ المسرح العربى.

نعمان عاشور فى مكتبه



إلى جانب الناس اللى تحت والمغناطيس توالت بعدها مسرحيات نعمان عاشور على مدى اكثر من ربع قرن من هذه المسرحيات حواديت عم فرح، سيما أونطة، الناس اللى فوق، بشير التقدم، وابور الطحين، الجيل الطالع، سر الكون، ثلاث ليال، عيلة الدوغرى، بلاد برة، بطولات مصرية، برج المدابغ، صنف الحريم، وبحلم يامصر، وغيرها.

أفيش مسرحية الناس اللى تحت

عمل نعمان عاشور لفترة طويلة محررا ثم كاتبا بدار أخبار اليوم، كما انتخب عضوًا في لجنتى القصة والمسرح بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وحصل منهما على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عن مسرحيته " بلاد برة " عام 1968 وجائزة التأليف المسرحى عام 1962.

اعتبر المسرح حياتى

يقول نعمان عاشور عن نفسه: أنا كاتب في الأول والآخر، زى ما يقال كاتب عمومى يعنى عنده موهبة، وهذه الموهبة هي التي تدفعه إلى التخصص، بدأت كتابة القصة الصغيرة وبعدها التمثيلية الإذاعية ثم تمصير لأعمال غربية حتى عام 1950، وأخيرا اتجهت إلى المسرح هذا المجال الذي واصلت العمل فيه واعتبر المسرح حياتى.



عن مدرسته في الحياة يقول نعمان عاشور: كانت مدرستي في الحياة قهوة عبد الله بميدان الجيزة التي كانت تشبه الحى اللاتيني بباريس، كانت لى ملتقى الثقافات، وفيها تعرفت على عدد كبير من الكتاب والشعراء والفنانين محمد مندور وعبد القادر القط ويوسف إدريس ومحمود السعدنى ورجاء النقاش وبعدهم طوغان وصلاح جاهين وغيرهم.

الكاتب نعمان عاشور



عن وضع الكاتب والأديب فى المجتمع قال الكاتب المسرحى نعمان عاشور: فرصة الأديب زمان كانت أسهل لقلة العدد، وكان فيه حفاوة لكن ماكانش فيه وسائل التعبير الحديثة التي لا تعتمد على الكلمة فانتشر الأدب. وصاحب الموهبة كان من السهل أن يفرض موهبته على المجتمع عكس اليوم، يعنى مثلا كاتب السيناريو أشهر من صاحب القصة بغض النظر عن الماديات.

التكنولوجيا الحديثة قضت على الكتاب

وأضاف نعمان عاشور: لكن الآن تشعبت العملية وأصبح فيه إذاعة وتليفزيون وسينما ومسرح، وهذه قللت من فرصة الكاتب أو المؤلف في النجاح، لكن زمان كان هناك جيل كامل من العمالقة العقاد والمازنى والحكيم وطه حسين ونجيب محفوظ ويوسف إدريس، كانوا بيعبروا عن جيل كامل لكن النهارده مفيش جيل فيه أفراد تشق طريقها، وقد أدت التكنولوجيا الحديثة إلى البعد عن القراءة.



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