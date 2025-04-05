السبت 05 أبريل 2025
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سياسة

خبير اقتصادي: الرسوم الجمركية تمثل ميزة تنافسية هائلة للمنتج المصري في السوق الأمريكي

علاء رزق الخبير الاقتصادى
علاء رزق الخبير الاقتصادى

كشف الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى الاقتصادي للتنمية أن بدء تنفيذ قرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية سوف يعرض التنمية الاقتصادية العالمية للخطر ويهدد سلاسل التوريد العالمية وسيكون لها تأثير سلبي على المصالح الأمريكية لا محالة مع عدم التوافق مع قواعد التجارة الدولية وتقويض حقوق ومصالح الأطراف المعنية.

وأكد فى تصريح لـ “فيتو” أن هذه القرارات تعلن أن الجميع خاسر في هذه الحرب التجارية، ورغم ذلك فإن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال لدول العالم وإلا سيكون هناك تصعيد، الأمر الذي يعتبره البعض بأنه جزية من الرئيس ترامب يجب أن يدفعها العالم، ولا يجب أن تكون هناك أي تدابير انتقامية من أي دولة.

مصر أقل دول العالم رسوم للجمارك ب 10%
 

وواصل حديثه قائلا: الوضع بالنسبة للاقتصاد المصري مختلف بعض الشيء فـ الاقتصاد المصري يستطيع أن يحول هذه النقمة إلى نعمة مصر أقل دول العالم رسوما للجمارك بـ 10% وبالتالي فإن هذه الميزة قد تخدم الاقتصاد المصري الذي يعاني من زيادة في الديون وقرارات تعويم بعد فقد الجنيه لقيمته وبالتالي فإن عجز الميزان التجاري بين مصر والولايات المتحدة يؤكد أن مصر تصدر بـ 2.6 مليار دولار وتستورد بأكثر من 5.4 مليار دولار، وأن صادراتنا 50% منها من خلال الكويز.

تصريف الإنتاج الزائد في منطقة الشرق الأوسط

وأشار إلى أن الضرر في أقل حالات كذلك يمكن النظر إلى أن زيادة الرسوم على الدول العالم وخاصة الصين 34% وفيتنام 46% وأوروبا 20% قد يؤدي إلى تصريف الإنتاج الزائد في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في مصر مما يعني ثبات الأسعار على أقل تقدير كذلك فإن تحديد 10% فقط على الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية يمثل ميزة تنافسية هائلة للمنتج المصري في السوق الأمريكي يحتاج فقط إلى مزيد من التخطيط وثبات الجودة وزيادة منهجية التسويق لتخفيض العجز التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يصب في أن القدرة التنبؤية للقيادة السياسية أثبتت جدواها عبر تدشين بنية أساسية وتحتية قادرة على استيعاب الاستثمارات العالمية وتدشين أكبر مشروع اقتصادي وهو مشروع تنمية محور قناة السويس. 

وتابع: كل ذلك يجعل من مصر مكانا مثاليا للإنتاج بسبب انخفاض أسعار الطاقة ووجود عمالة ماهرة أجورها مقبولة وتوافر العديد من المزايا اللوجستية مع تعريفه 10% فقط يمثل خيارا مثاليا للإنتاج في مصر تستطيع مصر من خلاله استقطاب الصناعات والشركات العالمية خاصة في الدول التي تقرر فيها نسب وتعريف الجمركية اكثر من 10% وهي أمور قد تجعلنا في موقف أفضل من بعض الدول العربية وخاصة الخليجية التي ستتأثر تأثرا غير مباشر بالرسوم الجمركية رغم أن أغلبها في حدود الـ 10% التي تمثل الحد الأدنى لكن المشكلة بالنسبة لدول الخليج أن أي تباطؤ اقتصادي ناجم عن الرسوم الجمركية سوف يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الصناعي خصوصا في الصين التي تستورد أكثر من 45% من بترول الخليج.

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ترامب الرسوم الجمركية أزمة الرسوم الجمركية الامريكية التنمية الاقتصادية التجارة الدولية

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