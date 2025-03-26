الأربعاء 26 مارس 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء: التضخم يتراجع والاحتياطي النقدي في وضع جيد، ونستهدف نموًّا يفوق 6%

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدل التضخم يشهد تراجعًا ملحوظًا، وأن الاحتياطي النقدي وصافي الأصول بالبنوك المصرية في وضع جيد، مما يعكس استقرار الاقتصاد المصري.  

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة تعمل وفق خطة واضحة لتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو يفوق 6% خلال الفترة المقبلة، بمجرد تحييد التحديات الخارجية التي تؤثر على بعض القطاعات، مثل قناة السويس وقطاعي البترول والغاز.

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