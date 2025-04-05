يتصدر السباق، تعرف على إيرادات الجمعة لفيلم "سيكو سيكو"

حقق فيلم “سيكو سيكو” بطولة الفنان عصام عمر، إيرادات متنوعة في شباك التذاكر.

في هذا السياق، سجلت دور العرض السينمائي أمس الجمعة، إيرادات بلغت 14 مليونًا و180ألفًا و82 جنيهًا، وسط منافسة قوية بين عدد من الأعمال التي تتصدر شباك التذاكر حاليًا.

إيرادات الأفلام في السينما

استمر فيلم سيكو سيكو، بطولة الفنان عصام عمر، في تصدر القائمة محققًا 11 مليونًا و637 ألفًا و374 جنيهًا، بحضور جماهيري بلغ 90025 مشاهدًا، بينما جاء في المركز الثاني فيلم الصفا الثانوية بنات بطولة الفنان علي ربيع، بإيرادات وصلت إلى مليون و448 ألفًا و316 جنيهًا، واستقطب 11933 مشاهدًا.

أما فيلم نجوم الساحل بطولة الفنان أحمد داش، فقد حقق 851،488 ألف جنيه، وشاهده 6565 شخصًا، بينما جاء فيلم "فار بـ 7 أرواح، رابعًا بمبلغ 242،904 ألف جنيه وعدد حضور بلغ 1947 مشاهدًا.

فيلم سيكو سيكو

تدورأحداث فيلم سيكو سيكو في إطار كوميدي اجتماعي، حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

أبطال فيلم سيكو سيكو

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقي، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

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