السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تعاين حريق معرض سيارات شهير في مصر الجديدة

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 انتقل فريق من نيابة مصر الجديدة لمعاينة معرض سيارات شهير نشب به حريق بمنطقة مصر الجديدة.

كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للفحص ومعرفة الأسباب، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ونشب حريق هائل في معرض سيارات شهير بمنطقة مصر الجديدة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماده دون وقوع إصابات.


كانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق بمعرض سيارات بتقاطع شارع رمسيس مع شارع دمشق بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مصحوبة بـ4 سيارات إطفاء وتمت محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع إصابات.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مصر الجديدة غرفة عمليات الحماية المدنية أمن القاهرة شارع رمسيس

مواد متعلقة

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق في مدينة نصر

فريق بحث لكشف أسباب حريق معرض سيارات شهير بمصر الجديدة (صور)

بسبب شاحن تليفون، مصرع ربة منزل وإصابة زوجها و3 آخرين في حريق بالهرم

الأكثر قراءة

أخبار مصر: كارثة بسبب انفجار شاحن هاتف بالهرم، ارتفاع أسعار الجبن، عبد الحفيظ ينقلب على الأهلي، ترامب يفقد صيدا ثمينا بسبب الرسوم

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 5 أبريل 2025

فضيحة تزلزل هوليوود، فان دام متهم بممارسة الجنس مع ضحايا الاتجار بالبشر

بعد ظهوره مسجى في نعشه، القصة الكاملة لنبؤة اغتيال ترامب الأسبوع المقبل

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

سعر السمك اليوم، تراجع البلطي بعد القفزة الجنونية وارتفاع كبير في الكابوريا

هل يعقد الزمالك جلسة اليوم مع زيزو لحسم ملف التجديد؟ النادي يرد

كيف نظم قانون العمل تشغيل الأجانب في مصر؟

منوعات

المزيد

إعصار يودي بحياة 3 أشخاص في إشبيلية

فضيحة تزلزل هوليوود، فان دام متهم بممارسة الجنس مع ضحايا الاتجار بالبشر

أبسط وأرخص وجاهز للعمل دائما، روبوت صيني بعجلات لخدمة المطاعم والمكاتب (فيديو)

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يقاطعون حفل الذكرى الـ50 لشركة مايكروسوفت (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

22 جنيها أقل سعر لكيلو الأرز اليوم السبت 5 أبريل 2025

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 5 أبريل 2025 في مصر

ارتفاع كبير في الفلمنك والإسطنبولي، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

باستثناء الكندوز، ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم لليوم الثاني على التوالي

المزيد

انفوجراف

اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية في القانون الجديد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يوضح مدى أحقية المرأة في المهر من القرآن الكريم (فيديو)

تفسير حلم زيارة الطبيب فى المنام وعلاقته بسفر قريب يحمل الخير

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بحدوث متاعب ومشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية