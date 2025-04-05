النيابة تعاين حريق معرض سيارات شهير في مصر الجديدة

انتقل فريق من نيابة مصر الجديدة لمعاينة معرض سيارات شهير نشب به حريق بمنطقة مصر الجديدة.

كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للفحص ومعرفة الأسباب، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ونشب حريق هائل في معرض سيارات شهير بمنطقة مصر الجديدة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماده دون وقوع إصابات.



كانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق بمعرض سيارات بتقاطع شارع رمسيس مع شارع دمشق بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مصحوبة بـ4 سيارات إطفاء وتمت محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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