الأحد 06 أبريل 2025
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سياسة

تركيب جهاز التتبع شرط استخراج ترخيص مركب الصيد وفقا للقانون

الثروة السمكية، فيتو
الثروة السمكية، فيتو

وضع القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ضوابط بشأن تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته.

 

حظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز

 

جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة 18 والتي نصت على أن يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة.


اللائحة التنفيذية
 

يلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع. 

 

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك، ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل.


وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا.
 

 

 موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب

 

فيما نصت المادة (١٧) على أنه أنه يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 

الإضاءة ليلًا حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة 

 

ونصت المادة (١٩) بأن يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى:
(أ) الإضاءة ليلًا حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.
(ب) البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات.
 

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