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رياضة

أبرزها المصري وسيراميكا، حكام مباراتي اليوم السبت في كأس عاصمة مصز

المصري وسيراميكا،
المصري وسيراميكا، فيتو

كأس عاصمة مصر، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباراتي اليوم السبت ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، وجاءت على النحو التالي:

مباراة المصري ضد سيراميكا

حكام مباراة المصري وسيراميكا، فيتو
حكام مباراة المصري وسيراميكا، فيتو

مباراة زد ضد البنك الأهلي

حكام مباراة زد ضد البنك الأهلي، فيتو
حكام مباراة زد ضد البنك الأهلي، فيتو

ووصل فريق سيراميكا السويس اليوم الجمعة بعد خوض مرانه الختامي عصر اليوم.

ومن المنتظر أن يستمر معسكر سيراميكا السويس حتى مباراة غدًا بعدها يعود إلى القاهرة.

 

موعد مباراة المصري وسيراميكا 

ويلتقي فريق المصري وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت الموافق الخامس من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

ترتيب المصري وسيراميكا 

يدخل سيراميكا المباراة وهو يحتل المركز الثالث فى ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من مباراتين، حيث فاز في لقاء وخسر آخر، بينما يدخل المصري المباراة فى المركز الرابع برصيد نقطتين من التعادل في مباراتين.

وتضم المجموعة الثانية بجانب سيراميكا والمصرى كلا من البنك الأهلي المتصدر، وغزل المحلة الوصيف، وزد متذيل الترتيب.

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