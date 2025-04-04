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رياضة

المصري يصل السويس استعدادا لمواجهة سيراميكا بكأس عاصمة مصر

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

وصل فريق المصري البورسعيدي إلى مدينة السويس للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا السبت بكأس عاصمة مصر.

واختتم فريق المصري اليوم الجمعة معسكره بالقاهرة بخوض مرانه الختامي مساء اليوم.

ومن المنتظر أن يستمر معسكر المصري بالسويس حتي مباراة غدا بعدها يسافر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا التنزاني.

موعد مباراة المصري وسيراميكا 


يلتقي فريق المصري وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساء غدا السبت الموافق الخامس من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بكأس عاصمة مصر 

 

 ويتبقى للمصري مباراة الجولة الخامسة وتجمعه بغزل المحلة وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديد.

ترتيب المصري وسيراميكا 

يدخل سيراميكا المباراة وهو يحتل المركز الثالث فى ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من مباراتين، حيث فاز فى لقاء وخسر آخر، بينما يدخل المصرى المباراة فى المركز الرابع برصيد نقطتين من التعادل فى مباراتين.

وتضم المجموعة الثانية بجانب سيراميكا والمصرى كلا من البنك الأهلى المتصدر، وغزل المحلة الوصيف، وزد متذيل الترتيب.

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كأس الرابطة المصري البورسعيدي سيراميكا المصري وسيراميكا موعد مباراة المصري وسيراميك كأس عاصمة مصر

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