وسط أكثر من 10 آلاف شخص، هيثم شاكر يُشعل احتفالات العيد بالإسكندرية (صور)

أحيا النجم هيثم شاكر حفلًا غنائيًّا ضخمًا بمحافظة الإسكندرية، وذلك ضمن احتفالات النادي بعيد الفطر المبارك، وسط حضور جماهيري تخطى الـ10,000 شخص، وتفاعل لافت من محبي الفنان.

وبدأ توافد الجمهور إلى مقر الحفل منذ الساعة الرابعة عصرًا، حيث امتلأت ساحة النادي بالمئات من الحضور استعدادًا لليلة فنية مميزة.

وصعد النجم هيثم شاكر إلى المسرح في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسط ترحيب وتصفيق حار من جمهوره الذي استقبله بحفاوة بالغة.

وقدَّم شاكر باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها: “خليك جنبي”، “أيامك معايا”، وغيرها من الأغنيات التي أشعلت أجواء الحفل حتى نهايته.

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