السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وسط أكثر من 10 آلاف شخص، هيثم شاكر يُشعل احتفالات العيد بالإسكندرية (صور)

هيثم شاكر، فيتو
هيثم شاكر، فيتو

أحيا النجم هيثم شاكر حفلًا غنائيًّا ضخمًا بمحافظة الإسكندرية، وذلك ضمن احتفالات النادي بعيد الفطر المبارك، وسط حضور جماهيري تخطى الـ10,000 شخص، وتفاعل لافت من محبي الفنان.

وبدأ توافد الجمهور إلى مقر الحفل منذ الساعة الرابعة عصرًا، حيث امتلأت ساحة النادي بالمئات من الحضور استعدادًا لليلة فنية مميزة. 

وصعد النجم هيثم شاكر إلى المسرح في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسط ترحيب وتصفيق حار من جمهوره الذي استقبله بحفاوة بالغة.

وقدَّم شاكر باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها: “خليك جنبي”، “أيامك معايا”، وغيرها من الأغنيات التي أشعلت أجواء الحفل حتى نهايته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أغنية هيثم شاكر اغاني هيثم شاكر هيثم شاكر

الأكثر قراءة

أحمد حسن يكشف حديثه مع الجنايني للتجديد لزيزو

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يهاجم إدارة الأهلي بسبب مباراة القمة (فيديو)

شاهد أهداف مباراة النصر والهلال في قمة الدوري السعودي

باستثناء الكندوز، ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم لليوم الثاني على التوالي

إصابة 5 أشخاص في حريق منزل مكون من طابقين ببئر العبد شمال سيناء

أمريكا تفرض عقوبات على 7 شركات مقرها الإمارات بسبب السودان، وأبوظبى توضح التفاصيل

السر في قاعدة تي 4، إسرائيل تبعث رسالة ودية لتركيا بعد تفجير حلمها بسوريا

طفل ينفذ سرقة على طريقة أفلام الكوميديا (فيديو)

منوعات

المزيد

طفل ينفذ سرقة على طريقة أفلام الكوميديا (فيديو)

العثور على أفعى ضخمة بين المنازل المدمرة في سوريا

فريق بحثي صيني يكشف كيفية تكاثر أنثى ثعبان دون ذكور

ارتفاع عدد ضحايا حادث التسمم بسبب الشاورما في تركيا إلى 648 شخصا

المزيد

خدمات

المزيد

باستثناء الكندوز، ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم لليوم الثاني على التوالي

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر مساء اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الهلال مع الأهلي والزمالك ضد ستيلينبوش.. آرسنال أمام ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 5 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

حفص الأشهر في مصر، سيرة رواة القراءات العشر للقرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية