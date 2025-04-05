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ثقافة وفنون

رنا سماحة تستعد لتصوير أغنية الهونولولو فيديو كليب

رنا سماحة، فيتو
رنا سماحة، فيتو

تستعد الفنانة رنا سماحة لتصوير أغنية الهونولولو علي طريقة الفيديو كليب لتطرحها لجمهور خلال الفترة المقبلة.


ومن المقرر أن يتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب في دبي، في تعاون يجمعها مجددًا مع المخرج اللبناني فادي الحداد، وفهد الزاهد مالكي شركة Life Stylez Studios، حيث يُعد هذا التعاون الثالث بينهم بعد أعمال سابقة حققت نجاحًا ملحوظًا.

وكانت قد قالت المطربة رنا سماحة، إنها تنازلت عن كل ما يخصها بعد انفصالها عن زوجها سامر أبو طالب، لكنها ترفض التنازل عن حق ابنها.

 

تنازل رنا سماحة عن حقوقها وهذا طلبها

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "أوضة ضلمة" المذاع على قناة "هي": "تنازلت عن كل حاجة تخصني لكن مش هتنازل عن حق ابني".

 

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قضايا رنا سماحة ضد طليقها

ولفتت رنا سماحة: "هناك قضايا ضد طليقي متداولة في المحاكم ولم تنته بعد، قررت عدم العودة إلى زوجي وهو أيضًا لم يحاول المحاولات اللي تخليني أحس إنه عايزني وباقي عليَّ".

 

وتابعت: "لم أشعر أنه متمسك بي وقطع آخر خيط، ولا أعرف شيئًا عن أهله ولم يتواصلوا معي بعد الانفصال، وهو كأب لابني مالك خلال فترة زواجنا كان مهملًا في حق ابنه بخلاف تقصيره في الإنفاق والماديات".

 

صدمة رنا سماحة بسبب قرار طليقها 

وأكدت: "مش ممكن آجي في يوم وأمنع ابني عن أبوه، لحد لما هو صدمني ورفع قضية رؤية وهو بيشوف الولد وهي قضية كيدية". 

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