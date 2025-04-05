فريق طبي بمستشفى الهلال الأحمر ينجح في إنقاذ شاب 17 عاما من بتر الساق

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة استقبال مستشفى الهلال الأحمر حالة دقيقة لشاب يبلغ من العمر 17 عامًا، تعرض لحادث سير أسفر عن كسر متفتت بأسفل عظمة الفخذ اليسرى، مع فقدان عظمي وتهتك شديد في سطح مفصل الركبة.

إجراء رد مفتوح لفتات سطح المفصل بدقة عالية

وأوضحت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أنه بفضل كفاءة الفريق الطبي الجراحي، تم إجراء رد مفتوح لفتات سطح المفصل بدقة عالية، تلاه تثبيت داخلي باستخدام مسامير دقيقة وشرائح تشريحية مختارة بعناية خصيصى لمثل هذه الحالات الدقيقة، مما أدى إلى الوصول إلى الالتئام في خلال شهرين فقط.



وأكدت أن مفصل الركبة بدأ في الحركة بعد إجراء العملية الجراحية مباشرة.



كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء 27 عملية جراحة وجه وفكين في مستشفى المنصورة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر مارس 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وحدة جراحة الوجه والفكين بالمستشفى تعمل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى العمل على تطوير الوحدة من خلال استبدال بعض الأجهزة القديمة بأجهزة جديدة، بما يضمن تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

وأكد "عبد الغفار" انتظام سير العمل في الوحدة بالمستشفى، ومتابعة حالات جراحة الوجه والفكين من خلال عيادات التأمين الصحي، لافتًا إلى وجود عيادة ثابتة لجراحات الوجه والفكين أسبوعيًّا.

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