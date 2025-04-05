السبت 05 أبريل 2025
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أخبار مصر

رسوم استخدام الإنترنت على متن الطائرة وكيفية تسجيل الدخول

المسافرون في المطار،
المسافرون في المطار، فيتو
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تتيح مصر للطيران باقات للإنترنت (Wi-Fi) تتناسب مع جميع احتياجات المسافرين، وبما يتوافق مع مدة كل رحلة سواء القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة المدى، بالإضافة إلى منح باقة إنترنت ترحيبية (مجانًا) لجميع العملاء على أسطول طائرات مصر للطيران.

 

أسعار باقات الإنترنت على متن الطائرة 

تقدم باقات إنترنت على متن الطائرات تبدأ أسعارها من 6 دولارات للرحلات القصيرة و11 دولارًا للرحلات المتوسطة و20 دولارًا للرحلات طويلة المدى للاتصال بخدمات الإنترنت حتى يظل العملاء على اتصال دائم بذويهم وأعمالهم في أي وقت.

 

ويأتي هذا وفق الإستراتيجية التي تتبعها الشركة في الوقت الحالي لتطوير خدماتها التكنولوجية المختلفة المقدمة للعملاء، وكذلك حرص مصر للطيران على تقديم خدمات ومزايا متنوعة وتسهيلات للمسافرين على متن رحلاتها الجوية المختلفة، خاصة أن الطرازات التي تتوافر عليها الخدمة تسافر إلى العديد من وجهات مصر للطيران سواء الداخلية أو الإقليمية أو الدولية.

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