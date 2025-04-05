السبت 05 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

رقص جمهور هيثم شاكر على أنغام "إخواتي" قبل صعوده المسرح بالإسكندرية (فيديو)

حفل هيثم شاكر، فيتو
حفل هيثم شاكر، فيتو

يحيي الفنان هيثم شاكر حفلًا غنائيًّا ضمن موسم حفلات عيد الفطر المبارك لعام 2025 في الإسكندرية.

 

حفل هيثم شاكر في الإسكندرية

وشهدت أجواء حفل هيثم شاكر في الإسكندرية، حالة من البهجة والسعادة، وتفاعل الحضور مع عدد من الأغاني الشعبية قبل صعود “شاكر” على المسرح ومنها أغنية إخواتي.

ومن المفترض أن يقدم هيثم شاكر خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة الجديدة والكلاسيكية والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكان قد كشف الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب عن تسجيل المطرب هيثم شاكر لأغنية جديدة سوف يطرحها خلال الأيام القليلة القادمة، والتي سوف تكون بمنزلة مفاجأة لمحبي هيثم شاكر.

 

ونشر كريم عبد الوهاب صورة تجمعه بهيثم شاكر من داخل الإستوديو أثناء تسجيل الأغنية، التي لم يذكر أسمها، إلا أنه أكد أنها من كلمات الشاعر الغنائي محمد جميل وألحان عزيز الشافعي وتوزيعه.

 

هيثم شاكر وعزيز الشافعي 

كان قد تعرض المطرب هيثم شاكر لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، وتم نقله إلى المستشفى مما تسبب في غيابه عن حفل تأبين الملحن محمد رحيم، واعتذر بعدها عن عدم حضور. 

وأكد أن الأمر كان خارج عن إرادته، وكان لديه رغبة كبيرة في المشاركة بالحفل لصداقته القوية بالراحل محمد رحيم الذي تعاون معه في عدد من الأغنيات الهامة والشهيرة.

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حفل هيثم شاكر في الاسكندرية هيثم شاكر الفنان هيثم شاكر الاسكندرية

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