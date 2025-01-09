الخميس 09 يناير 2025
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ثقافة وفنون

هيثم شاكر يسجل أغنية جديدة من ألحان عزيز الشافعي

هيثم شاكر
هيثم شاكر

كشف الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب عن تسجيل المطرب هيثم شاكر لأغنية جديدة سوف يطرحها خلال الأيام القليلة القادمة، والتي سوف تكون بمثابة مفاجأة لمحبي هيثم شاكر.

ونشر كريم عبد الوهاب صورة تجمعه بهيثم شاكر من داخل الاستوديو أثناء تسجيل الأغنية، التي لم يذكر أسمها، إلا أنه أكد أنها من كلمات الشاعر الغنائي محمد جميل والحان عزيز الشافعي وتوزيعه

هيثم شاكر وعزيز الشافعي 

كان قد تعرض المطرب هيثم شاكر لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، وتم نقله إلى المستشفى مما تسبب في غيابه عن حفل تأبين الملحن محمد رحيم، واعتذر بعدها عن عدم حضور. 

وأكد أن الأمر كان خارج عن إراداته، وكان لديه رغبة كبيرة في المشاركة بالحفل نظرا لصداقته القوية بالراحل محمد رحيم الذي تعاون متعه في عدد من الأغنيات الهامة والشهيرة.

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أغنية هيثم شاكر أعمال عزيز الشافعي عزيز الشافعي

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