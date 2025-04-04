الجمعة 04 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

فهد البصل، شبيه أحمد العوضي يثير سخرية الجمهور وأول رد فعل من الفنان (فيديو)

شبيه أحمد العوضي،
شبيه أحمد العوضي، فيتو

 فهد البطل، انتشر خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يشبه الفنان أحمد العوضي من حيث قصة الشعر، ويقول من  خلال الفيديو: "إنه يجسد شخصيات أحمد العوضي منذ 3 سنوات من شخصية “الخديوي” مرورا بشخصية فهد البطل.

مقطع الفيديو شبيه أحمد العوضي، أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، ومن أبرز التعليقات التي جاءت على الفيديو: “فهد البصل”، حيث إن هذا التعليق جعل الفنانة كارولين عزمي تتفاعل مع الجمهور وتشارك الفيديو على صفحتها على موقع “فيس بوك” وأشارت للفنان أحمد العوضي.

كما تفاعل أحمد العوضي مع مقطع فيديو الشاب الذي قال إنه يشبهه ويقلده منذ سنوات وعلق برمز “القلوب”.

مسلسل فهد البطل

ومسلسل "فهد البطل" من بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما  شارك في  بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

 

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