الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طائرة الزمالك تتأهل لنهائي كأس مصر على حساب بتروجت

طائرة الزمالك، فيتو
طائرة الزمالك، فيتو

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "رجال" إلى نهائي كأس مصر، بعد فوزه على بتروجت بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على صالة حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:
25 -20
29 - 27
25 - 16
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي غدًا السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على صالة حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، في نهائي البطولة.

وحرص رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على حضور المباراة لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم إخصائيًا للتأهيل، حاتم قنديل مدلكًا، أحمد سالم  مخططًا للأحمال، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك طائرة الزمالك اخبار الزمالك

مواد متعلقة

أنجولا وكوت ديفوار يتعادلان سلبيا في كأس أمم أفريقيا للناشئين

الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتعادل مع أوجسبورج 1-1 في الشوط الأول

بعد تألقه في القمة أمام الأهلي، بيسيرو يدرس تصعيد نجل ميدو للفريق الأول

ميدو عن فوز الزمالك في قمتي الناشئين: هنفضل بعبع الأهلي

كل ما تريد معرفته عن حسين أحمد حسام ميدو (صور)

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد بيسيرو مدرب الفريق

بيسيرو يحضر مباراة الزمالك والأهلي في دوري الجمهورية للشباب

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

نحن بانتظار حدث مثير، روسيا تكشف مفاجأة ضخمة عن محطة الضبعة المصرية

أبو عبيدة: نصف الأسرى الأحياء في مناطق طلب الاحتلال إخلاءها وقررنا تركهم

زلزال يضرب الخليج العربي، والسعودية تكشف قوته وتأثيره

ترامب يهدد الصين بعد ردها على رسومه الجمركية

السر في قاعدة تي 4، إسرائيل تبعث رسالة ودية لتركيا بعد تفجير حلمها بسوريا

ميدو عن فوز الزمالك في قمتي الناشئين: هنفضل بعبع الأهلي

في بيان رسمي، السد القطري يدعم يوسف عطال بعد حكم سجنه 8 أشهر

رفعت فياض يكتب: لأول مرة شهادتان للثانوية العامة هذا العام!!

منوعات

المزيد

العثور على أفعى ضخمة بين المنازل المدمرة في سوريا

فريق بحثي صيني يكشف كيفية تكاثر أنثى ثعبان دون ذكور

ارتفاع عدد ضحايا حادث التسمم بسبب الشاورما في تركيا إلى 648 شخصا

ناسا تلتقط مشهدا فريدا لعفريت غبار يبتلع رفيقه على المريخ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر مساء اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار الذهب اليوم الجمعة في عمان 4- 4- 2025

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الهلال مع الأهلي والزمالك ضد ستيلينبوش.. آرسنال أمام ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية إثبات واقعة السب والقذف وحكم شهادة النساء فيها

بالدليل، آيات قرآنية نزلت ليلا تعرف عليها

معنى ماء مهين، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة السجدة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية