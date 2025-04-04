تعادل ثمين لمنتخب تونس أمام السنغال بكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما

تعادل منتخب تونس أمام السنغال سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بملعب البشير بمدينة المحمدية المغربية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة.

تشكيل منتخب تونس

تشكيل منتخب السنغال

المنتخب التونسي حقق فوزًا كبيرًا على منتخب الصومال بثلاثية نظيفة في المباراة الأولى والتي شهدت تألق النجم الصاعد فادي الطياشي الذي سجل هدفين رائعين بينما أحرز أنيس السعيدي الهدف الثالث في الدقيقة 43 ليمنح نسور قرطاج فوزًا عريضًا وضعهم على قمة المجموعة.

و يتصدر المنتخب التونسي المجموعة الثالثة بـ 4 نقاط متفوقًا بفارق الأهداف على المنتخب السنغالي الذي يتساوى في النقاط.

بينما المنتخب السنغالي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة ويضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين أصحاب البنية البدنية القوية والخبرة الدولية من خلال مشاركاتهم في دوريات أوروبية ما يجعل المواجهة أمام تونس بمثابة اختبار صعب وقوي.

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