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رياضة

المغرب وزامبيا يتعادلان سلبيا في أمم إفريقيا للناشئين

منتخب المغرب للناشئين
منتخب المغرب للناشئين تحت 17 سنة، فيتو

أمم إفريقيا للناشئين، انتهت مباراة منتخب المغرب للناشئين تحت 17 سنة ونظيره زامبيا، بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما المقامة في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

تشكيل منتخب المغرب ضد زامبيا 

تشكيل منتخب زامبيا ضد المغرب 

بوركينا فاسو يفوز علي منتخب مصر تحت 17 سنة

وكان قد فاز منتخب بوركينا فاسو أمام منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا تحت 17 عامًا المقامة في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

وخسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره جنوب أفريقيا، 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد الماضي على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

 

ترتيب مجموعة منتخب مصر 

ويتذيل منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، وجاء الترتيب على النحو التالي:
* بوركينا فاسو: 6 نقاط
* جنوب إفريقيا: 4 نقاط
* الكاميرون: نقطة واحدة
* مصر: دون نقاط


أحداث مباراة مصر وبوركينا فاسو 

وضمن منتخب بوركينافاسو التأهل لكأس العالم بعد احتلاله صدارة المجموعة.

وأحرز منتخب بوركينا فاسو الهدف عن طريق إيسوف دابو من تسديدة قوية في شباك منتخب مصر بالدقيقة 41.

وجاء الهدف الثاني لبوركينا فاسو عن طريق  أشرف تابسوبا استلمها وسددها قوية إلى داخل الشباك بالدقيقة 70.

وأحرز هدف منتخب مصر بلال عطية في الدقيقة 79.

وجاءت الدقيقة 38 من أخطر الفرص حيث  بعد عرضية من لاعب بوركينا فاسو من منطقة الجزاء ولكن تمر  على مرمى ياسين حاتم حارس.

ومع الدقيقة 37 جاءت ركنية لصالح منتخبنا ورأسية من أنس رشدي تصدى لها مدافع بوركينا فاسو من داخل منطقة الجزاء.

 

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.

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