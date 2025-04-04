انضمام 6 من لاعبي المشروع القومي بكفر الشيخ للبطل الأوليمبي لصفوف منتخب مصر للمصارعة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، انضمام 6 لاعبين من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى للعبة المصارعة لصفوف منتخب مصر، بعد أن تربع لاعبو مصارعة المشروع القومى بكفر الشيخ، على عرش بطولة الجمهورية لتجارب المنتخب القومى للمصارعة المقامة فى الفترة من 3 إلى 6 إبريل 2025 بنادى طلائع الجيش بالقاهرة، لتجارب المنتخب تحت 17 سنة، تحت 20 سنة والمفتوحة، ليحصد أبناء المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ، المركز الأول فى كافة المنافسات وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنضمام أبطال المشروع محمد عبد الباري بكري، البكري شعبان عبد الرؤوف، أحمد ربيع سعديه، يوسف وليد أبو رية، أحمد عبد الباري بكري، محمد سعد القاسم إلى صفوف منتخب مصر للمصارعة، بعد تفوقهم فى منافسات البطولة وحصول 4 لاعبين على المركز الأول فى البطولة تحت 17 عام وهم: محمد عبد الباري بكري وزن 55 ك، البكري شعبان عبد الرؤوف 60 ك، أحمد ربيع سعديه 71 ك، يوسف وليد أبو رية 92 ك، وفى منافسات تحت 20 سنة حصد اللاعبين أحمد عبد الباري بكري 60 ك ومحمد عبد الباري بكري 55 كيلو المركز الأول أيضًا، وفى البطولة المفتوحة حقق الأبطال أحمد عبد البارى بكرى 60 ك ومحمد سعد القاسم 82 ك المركز الأول وانضمام اللاعبين الستة لصفوف منتخب مصر للمصارعة.

وتستمر منافسات البطولة تحت 15 عاما بنادى طلائع الجيش بالقاهرة، بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور حسام أبو سالم مدير المشروع القومي للموهبة، تدريب كابتن ياسر صقر مدرب المشروع القومى بالمحافظة ومدرب المنتخب

كابتن أبو غنام الرحماني، كابتن محمد البيلي

جدير بالذكر أن أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى للعبة المصارعة من أبناء المحافظة سبق وأن حصدوا بطولة أفريقيا للمصارعة لثلاث سنوات متتالية بدأت من البطولة المقامة بالمغرب الشقيق مرورًا بتونس الشقيق وآخرهم كانت المقامة بالصالة الدولية بإستاد برج العرب بالإسكندرية فى مارس 2024 .

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