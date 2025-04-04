تعادل سلبي بين تونس والسنغال في الشوط الأول بأمم إفريقيا تحت 17 عاما

تعادل منتخب تونس أمام السنغال سلبيا بالشوط الأول في المباراة التي تقام بملعب البشير بمدينة المحمدية المغربية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة.

تشكيل منتخب تونس

تشكيل منتخب السنغال

ويدخل المنتخب التونسي هذه القمة بثقة عالية بعد انطلاقة مثالية في الجولة الأولى حيث حقق فوزًا كبيرًا على منتخب الصومال بثلاثية نظيفة في مباراة شهدت تألق النجم الصاعد فادي الطياشي الذي سجل هدفين رائعين بينما أحرز أنيس السعيدي الهدف الثالث في الدقيقة 43 ليمنح نسور قرطاج فوزًا عريضًا وضعهم على قمة المجموعة.

بفضل هذا الفوز يتصدر المنتخب التونسي المجموعة الثالثة بـ 3 نقاط متفوقًا بفارق الأهداف على المنتخب السنغالي الذي حقق بدوره الانتصار في مباراته الأولى مما يزيد من أهمية هذه المواجهة التي قد تكون فاصلة في حسم صدارة المجموعة.

ويدخل المنتخب السنغالي اللقاء وهو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة ويضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين أصحاب البنية البدنية القوية والخبرة الدولية من خلال مشاركاتهم في دوريات أوروبية ما يجعل المواجهة أمام تونس بمثابة اختبار صعب وقوي.

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