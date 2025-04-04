كل ما تريد معرفته عن حسين أحمد حسام ميدو (صور)

خطف اللاعب الشاب حسين أحمد حسام، نجل العالمي أحمد حسام "ميدو" مهاجم الزمالك ومنتخب مصر، الأضواء مؤخرًا بعد تألقه اللافت بقميص ناشئي الزمالك مواليد 2007، وتسجيله هدف الفوز في مباراة القمة أمام الأهلي ضمن منافسات دوري الجمهورية للشباب.

الهدف الحاسم لم يكن مجرد ثلاثة نقاط، بل كان بمثابة إعلان رسمي عن موهبة قادمة بقوة في سماء الكرة المصرية، جعلت اسمه يتصدر محركات البحث ويشغل جماهير الكرة في مصر.

حسين أحمد حسام ميدو

حسين أحمد حسام ميدو هو أحد أبرز المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، من مواليد 2008، ورغم صغر سنه إلا أنه يشارك بانتظام مع فريق مواليد 2007، نظرًا لإمكانياته الفنية والبدنية الكبيرة.

بدأ حسين ميدو مشواره في نادي زد، حيث تدرج في فرق الناشئين هناك ولفت الأنظار بمستواه المميز، قبل أن ينتقل إلى الزمالك ويواصل تألقه.

يُجيد حسين ميدو اللعب في مركز الجناح الأيسر، وهو مركزه الأساسي، لكنه يتمتع بمرونة هجومية تجعله قادرًا على أداء دور المهاجم الصريح أو المهاجم الثاني بكفاءة.

وفي الجولة السابعة من المرحلة الثانية لبطولة دوري الجمهورية للشباب، تمكن حسين أحمد حسام ميدو من تسجيل هدف الفوز لفريقه في المباراة التي أُقيمت على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف، ليؤكد على قيمته كلاعب حاسم قادر على صناعة الفارق في المباريات الكبيرة كالقمة.

اللافت أن حسين هو نجل أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، ويبدو أن موهبة كرة القدم تسري في دمائه، حيث يسير بخطى ثابتة نحو مستقبل واعد داخل القلعة البيضاء.

زمالك 2007 يفوز علي الأهلي

وفاز نادي الزمالك مواليد 2007 على نظيره الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة دوري الجمهورية للشباب.

وسجل هدف فوز الزمالك اللاعب حسين أحمد ميدو نجل أحمد حسام ميدو نجم الفريق الأبيض السابق.

تشكيل الزمالك ضد الأهلي

وكان أحمد رزق المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2007 أعلن تشكيل فريقه، لمواجهة الأهلي.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد إيهاب

خط الدفاع: عمر ياسر - سيف محمد - محمد أسامة

خط الوسط: زياد مدحت - نور إيباء - محمد فرج - هشام إيباء - أحمد حسن -

خط الهجوم: حسام عاشور التقي - حسين أحمد حسام ميدو

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من، عزت ثروت، صلاح محمود، عبد الله عبد الناصر، محمد ونيس، يوسف ماسبيرو، يوسف عمرو، زياد كمال، يوسف نصر - عمر يسري

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