الجمعة 04 أبريل 2025
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محافظات

القارئ محمود الشحات متطوعا في عزاء سكرتير عام الدقهلية

الشيخ محمود أنور
الشيخ محمود أنور الشحات، فيتو

يقام مساء غدا السبت، عزاء الراحل اللواء محمد صلاح السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بدار المناسبات في المنصورة عقب صلاتي المغرب والعشاء .

 


وفي لفتة طيبة من الشيخ محمود أنور الشحات قال إنه يحل قارئا في العزاء قائلا: هذا واجبي نحو محافظتي الغالية وتقديرا للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الذي لا يكل ولا يمل ونراه في كل مكان بجولاته، وربنا يوفقنا جميعا ويرحم موتانا.

وكان اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، قد أعلن تلقي العزاء في  الفقيد الراحل اللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، غدا السبت، المقبل بعد صلاتي المغرب والعشاء بدار المناسبات بالمنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية أن كل كلمات المواساة لا توفي الفقيد حقه، إذ كان نموذجًا يُحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل وخدمة الوطن، كما كان مثالًا في حسن الخلق والإنسانية.

 

ودعا محافظ الدقهلية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه وأصدقائه الصبر والسلوان، وأن يرزقه الفردوس الأعلى من الجنة.

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