الأحكام الغيابية في ميزان القانون.. رئيس محكمة الجنايات الأسبق: «غالبيتها محاضر كيدية.. تفتح الباب لابتزاز المتهمين.. وإجراء المعارضة فيها ضروري».. ومحامي يكشف خطورتها

الأحكام الغيابية هي هاجس كبير يشغل عدد من المواطنين، خاصة وأنهم قد لا يعلمون بها ويفاجئون بها عند استخراج بعض الأوراق الحكومية، وفي هذا الإطار شرح قانونين كل ما يتعلق بالحكم الغيابي.

قاضي سابق: الأحكام الغيابية غالبا تكون محاضر كيدية

وقال المستشار مصطفى الكومى رئيس محكمة الجنايات الأسبق إن الأحكام الغيابية هي أحكام يفاجئ بها الشخص خاصة خلال سفره أو في الكمائن بعد الكشف أمنيا عليهم.

وأضاف رئيس محكمة الجنايات الأسبق المستشار مصطفى الكومي أن هذه الأحكام الغيابية لا تقتصر على الجنائية ولكن تطال جميع الأحكام، وكذلك الأحوال الشخصية خاصة خلال سفر المواطن خارج القاهرة أو داخلها أو في المطارات يتم توقيف المحكوم غيابيا مما يؤدي إلى عقبات كثيرة تواجهه.

وأشار رئيس محكمة الجنايات الأسبق إلى أن الأجهزة الأمنية حتى تحكم قبضتها على المواطنين المطلوبين لتنفيذ أحكام يتم ملاحقتهم أمنيا، وذلك من خلال عدة محاور أثناء تجديد الرخصة أو استخراج بطاقة شخصية.

وأوضح المستشار مصطفي الكومي أن المحضر الغيابي يكون غالبا غيابي في قسم الشرطة وغالبا يكون مغرض ،حيث يقوم المبلغ بالتبليغ في شخص ولا يعلم العنوان أو يعلمه ويعطيه في الأوراق خطأ وعندما يطلب قسم الشرطة المبلغ ضده يجد العنوان خطأ أو لا يطلب المبلغ ضده من الأساس، ثم يحال المحضر إلى النيابة التي تطلب المشكو في حقه لسؤاله فتطلبه على عنوان آخر المسجل في المحضر وغالبا لا يكون عنوان المبلغ ضده الصحيح أو أن المحضر لا ينفذ الإعلان ثم تقوم النيابة بإحالة المحضر إلى المحكمة أو يتم الإعلان بالفبركة وهنا يبرز دور التلاعب ثم في النهاية يحال البلاغ إلى المحكمة، والقاضي يحكم غيابي نظر لأن الورق يكون مستوفيا.

المستشار مصطفى الكومي رئيس محكمة الجنايات الأسبق

وأشار الكومي إلى أن الحكم الغيابي عقب صدوره يجب على المحكوم عليه عمل معارضة ولابد من عمل إعلان بالحكم الغيابي، مشيرا إلى أن هناك إدارة تنفيذ في النيابة تبلغ الشرطة بالأحكام الصادرة ضد المتهمين وإدارة تنفيذ في قسم شرطة تعمل على متابعة التنفيذ، وتخطر الأجهزة المعنية بالتنفيذ ووضع اسم الشخص على الكمبيوتر للتنفيذ.

وأوضح الكومي أن بعض النفوس الضعيفة تساوم المتهمين والمجني عليهم في التنفيذ ويأخذ الحكم تكأة لابتزاز المتهم.

وأشار الكومي إلى أن إدارة التنفيذ تخطر بتسجيل اسم المحكوم عليه على الكمبيوتر، حيث تتابعه إدارة التنفيذ العامة في مديريات الأمن على المنافذ والمرور بأسماء الأشخاص ثم يقوم بإيقاف الأشخاص أثناء سفرهم، وبالكشف الجنائي يجد الشخص مطلوب ثم تبدأ مرحلة إزالة الحكم الغيابي.

ويكون على المحكوم عليه الرجوع إلى النيابة للإعلان بالمحضر وعمل معارضة في الحكم الغيابي والذهاب إلى المحكمة التي تعيد نظر القضية مرة أخرى، الأمر الذي يمثل عبء جديدا على المحكمة.

وأشار إلى أن معظم الأحكام الغيابية يكون سببها إساءة استخدام الحق في التقاضي من جانب بعض المواطنين.

طرق مواجهة ظاهرة اساءة استخدام حق التقاضي

ولمواجهة هذه ظاهرة إساءة استخدام حق التقاضي يجب توقيع عقوبة اوتوماتيك ضد المبلغ او يتم تحريك دعوى بلاغ كاذب أو اتخاذ إجراء ما ضده للحد من البلاغات الوهمية.

وأوضح رئيس محكمة الجنايات الأسبق المستشار مصطفي الكومي أن النيابة بدأت تعطي تعليمات للشرطة أنه عند تحرير شخص محضر شخص أن يأخذ جميع بياناته اسمه وعنوانه ورقم بطاقته واسم امه تجنبا لتشابه الأسماء

وأوضح المستشار مصطفي الكومي أن الإجراء الذي من المفروض يتم تطبيقه ألا يتم استيقاف المواطن أو القبض عليه بموجب حكم غيابي، لأن الإيقاف يكون بحكم نهائي وأنه يجب على الأجهزة الأمنية عند القبض على المحكوم عليه غيابيا أن تسجل أنها أخطرت هذا الشخص بأن عليه حكم غيابي وأنها نبهت عليه أن يتخذ إجراءات المعارضة في الحكم.

وأشار إلى أنه عندما يصدر حكم من المحكمة بحث الشخص سواء كان ببراءته أو أنه ليس المطلوب أن يتم إزالته من الأجهزة بشكل أوتوماتيكي حتى يكون هناك شفافية تجاه المواطنين.

وأوضح أن التلاعب وبعض ضعاف النفوس يقوم بتصعيب الأمر، حيث يأخذوها سبوبة يسترزقوا منها والمطلوب يكون هناك شفافية في التعامل بين إدارة تنفيذ النيابة والداخلية.

ومن بين نماذج الأحكام الغيابية أن شخص اخذ اسم آخر من على محل تجاري، ثم حرر ضده محضر كيدي شيك مضروب أو خيانة حتي يساومه وذلك بقصد الابتزاز.

وفي قضية أخرى قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ربة منزل غيابيا بتهمة حيازة وإحراز كمية من المواد المخدر بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالسجن المشدد 3 سنوات، وعندما تم القبض عليها عند عودتها من الخارج وقامت بإجراء معارضة وتم إعادة محاكمتها حصلت على البراءة.

محام: الخطورة تكمن في عدم علم المتهم بالأحكام الغيابية

من جانبه قال المستشار محمد ميزار المحامي بالنقض إن الحكم الغيابي هو ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى بدون أن يحضر المتهم جلسات المرافعة وإذا حضر جلسة النطق بالحكم وذلك طالما لم تجرِ مرافعة في هذه الجلسة، فإذا حضر المتهم جلسات المرافعة ولم يحضر جلسة النطق بالحكم فإن الحكم في هذه الحالة يكون حضوريًا، فالعبرة في كون الحكم الغيابي أو حضوري تكمن في تمكن المتهم من إبداء دفاعه حول التهمة المنسوبة إليه أو عدم تمكنه من ذلك، أما إذا حضر المتهم بعض جلسات المرافعة ولم يحضر في بعض الجلسات الأخرى التي سمعت المحكمة فيها شاهدًا أو ناقشت خبير أعتبر الحكم غيابيًا لعدم تمكنه من إبداء دفاعه في الجلسات التي لم يحضره.

المستشار محمد ميزار المحامي بالنقض

وأضاف المحامي محمد ميزار أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك، ربما يكون من بين أهم المخالفات الأمنية التي جرى عليها العمل عبر عقود بغير أن يلتفت رجال القانون إلى ما فيها من مخالفة جسيمة لقانون الإجراءات الجنائية والدستور، ما يجري من القبض على المتهمين بموجب الأحكام الغيابية التي لم يجر إعلانها إلى المتهم بالمخالفة الصريحة سالفة البيان والتي اشترطت لتنفيذ الحكم الجنائي وأعمال آثاره بالغة الجسامة صيرورته نهائيًا.

وأشار المحامي محمد ميزار إلى أن الأحكام التي يجوز تنفيذها هي الأحكام الحضورية والأحكام الصادرة في المعارضة، وكذا الأحكام الغيابية التي انقضى ميعاد المعارضة فيها بعد إعلانها إلى المتهم، أو قضى باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن، فالحكم الغيابي الذي لم يعلن إلى المتهم يظل ميعاد المعارضة فيه مفتوحًا ومن ثم فلا يجوز تنفيذه مع مراعاة أن الإعلان إلى جهة الادارة لا يعتد به في فتح مواعيد الطعن فيظل الحكم غير قابل للتنفيذ حتى ولو اعلن الى المتهم مخاطبا مع جهة الادارة وفق قانون الإجراءات الجنائية.

وتقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزيرالعدل وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

ومن ثم فالحكم الذي لا تزال مواعيد المعارضة فيه مفتوحة ولم تبدأ لعدم إعلانه أو لإعلانه بالمخاطبة مع جهة الإدارة أو الحكم الذى رفعت عنه معارضة لم يفصل فيها بعد فإنه لا يكون قابلًا للتنفيذ، وقد نصت المادة من هذا القانون في فقرتها الأولى على أنه يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين.

وأشار المحامي محمد ميزار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية حدد ضوابط المعارضة على الأحكام الغيابية، وهي أنه من حق من صدرت ضده حكما غيابيا، يمكن المعارضة عليه، ويتم عمل إعادة إجراءات من جديد بشأنه، وبالتالى تتم المحاكمة من جديد.

ولفت المحامي محمد ميزار إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

وأضاف المحامي محمد ميزار أن نصت المادة (401): على أنه يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه.

ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.

ما فيما يتعلق بتسجيل الأحكام الجنائية فهو أمر طبيعي سواء كانت غيابية أو حضورية لأن الجهات الأمنية هي المنوط بها تنفيذ الأحكام، وهو أمر يسهل على إدارة تنفيذ الأحكام تتبع تنفيذها من خلال الربط الإلكتروني الكشف الجنائي.

وأشار المحامي إلى أن الإشكالية هنا ومكمن الخطورة في عدم اتصال علم المتهم بتلك القضايا والأحكام واتخاذ طرق بدائية في طرق الإعلان الإداري والعديد من القضايا قد تكون ملفقة ودون وجه حق من الواقع أو القانون، وقد يتعرض المحكوم عليه لملاحقات أمنية أو أثناء سفره أو توقيفه بالمطار، وهو أمر حله الوحيد في ضرورة تحقق العلم اليقيني بالقضايا.

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