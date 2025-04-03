الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جوارديولا يخطط للإطاحة بـ10 لاعبين من مانشستر سيتي

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

يسعى الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، لإطلاق ثورة شاملة تستهدف إعادة هيكلة الفريق في الصيف المقبل عقب نهاية الموسم الجاري.

 

10 لاعبين مرشحين للرحيل عن مانشستر سيتي 

وذكرت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية أن هناك 10 لاعبين مهددين بالرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتضم قائمة المهددين بالرحيل أسماء بارزة، مثل: البلجيكي كيفن دي بروين، ومواطنه جيريمي دوكو، ولاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان، والبرتغالي برناردو سيلفا، والإنجليزي جاك جريليش، ومواطنه جون ستونز.

وأضافت الشبكة الفرنسية أن قرار جوارديولا يهدد أيضا البرازيلي إيدرسون حارس مرمى الفريق، وزميله الحارس البديل الألماني ستيفان أورتيجا، ولاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، واللاعب الإنجليزي جون ماكاتي.

 

موسم متراجع لمانشستر سيتي

يذكر أن مانشستر سيتي فقد فرصته في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وخرج مبكرا من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وودع دوري أبطال أوروبا من مرحلة ملحق دور ال16 أمام ريال مدريد الإسباني.

واكتفى السيتي بالتتويج بالدرع الخيرية في بداية الموسم، وتأهل لمواجهة نوتنجهام فورست في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي بيب جوارديولا فريق مانشستر سيتي جوارديولا

مواد متعلقة

مرموش يقود مانشستر سيتي للفوز على ليستر بثنائية

مفاجأة، جوارديولا مرشح لتدريب ميلان الإيطالي الموسم المقبل

عمر مرموش ينقذ جوارديولا من أزمة كبيرة

ديربي مانشستر الأبرز، مواعيد مباريات مان سيتي في أبريل 2025

الأكثر قراءة

ليس فقط بند الـ8 سنوات، أبرز التعديلات المقترحة في قانون الرياضة

وقع في حب مصر، ملياردير إماراتي يتجول بشوارع القاهرة على أنغام أحلى بلد بلدي (فيديو)

الزمالك يطالب رابطة الأندية بتوضيح أسباب تأخر الرد على طلباته

حقيقة وضع بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة

تراجع حاد فى الدولار بعد إعلان ترامب فرض الرسوم الجمركية

أول رد من لجنة التظلمات بعد تحرك الزمالك وبيراميدز بشأن أزمة مباراة القمة

أسرة كاملة تحت الأنقاض، ننشر صور عقار الجمرك المنكوب في الإسكندرية

أسرة كاملة.. ننشر صور ضحايا عقار الجمرك المنهار فى الإسكندرية

منوعات

المزيد

أستاذة بجامعة أكسفورد تفجر مفاجأة عن سبب كسل جيل Z

في سابقة غريبة، ترامب يفرض رسوما جمركية على البطريق وضرائبه تطول جزر غير مسكونة

الذئاب المكسيكية تثير الرعب في نيو مكسيكو، ما القصة ؟

المحطة الفضائية تعدّل مدارها لاستقبال مركبة روسية مأهولة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس الأحمر اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 3-4-2025 بالأسواق

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 3 أبريل 2025

سعر القصدير اليوم الخميس بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس ملك إسبانيا قبل كلاسيكو الأرض (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصقر في المنام وعلاقتها بتولى منصب رفيع

على جمعة: الله ذم الدنيا في آيات كثيرة ومنعها عن بعض عباده

أيهما أفضل بسم الله أم بسم الله الرحمن الرحيم.. و10 أحكام خاصة بالبسملة

المزيد
الجريدة الرسمية