جوارديولا يخطط للإطاحة بـ10 لاعبين من مانشستر سيتي

يسعى الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، لإطلاق ثورة شاملة تستهدف إعادة هيكلة الفريق في الصيف المقبل عقب نهاية الموسم الجاري.

10 لاعبين مرشحين للرحيل عن مانشستر سيتي

وذكرت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية أن هناك 10 لاعبين مهددين بالرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتضم قائمة المهددين بالرحيل أسماء بارزة، مثل: البلجيكي كيفن دي بروين، ومواطنه جيريمي دوكو، ولاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان، والبرتغالي برناردو سيلفا، والإنجليزي جاك جريليش، ومواطنه جون ستونز.

وأضافت الشبكة الفرنسية أن قرار جوارديولا يهدد أيضا البرازيلي إيدرسون حارس مرمى الفريق، وزميله الحارس البديل الألماني ستيفان أورتيجا، ولاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، واللاعب الإنجليزي جون ماكاتي.

موسم متراجع لمانشستر سيتي

يذكر أن مانشستر سيتي فقد فرصته في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وخرج مبكرا من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وودع دوري أبطال أوروبا من مرحلة ملحق دور ال16 أمام ريال مدريد الإسباني.

واكتفى السيتي بالتتويج بالدرع الخيرية في بداية الموسم، وتأهل لمواجهة نوتنجهام فورست في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.