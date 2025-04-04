الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"سجن النسا" يرفع شعار كامل العدد على مسرح السلام (صور)

مسرحية سجن النسا،
مسرحية سجن النسا، فيتو

يستمر البيت الفني للمسرح، فى تقديم العرض المسرحي "سجن النسا" من إنتاج فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور، وذلك يوميا فى تمام الثامنة والنصف مساء، ماعدا يوم الثلاثاء على مسرح السلام بشارع قصر العيني. 

عرض سجن النسا 

وحقق العرض نجاح جماهيري كبير منذ افتتاحه من ثانى أيام العيد حتى الآن  حيث يرفع  لافته كامل العدد يوميا، وسط اشادة الجمهور بالعرض المسرحى.

فريق مسرحية سجن النسا 

يذكر أن "سجن النسا" رائعة الكاتبة الكبيرة فتحية العسال.

العرض المسرحي بطولة هايدي عبد الخالق، هنادي عبد الخالق، شريهان الشاذلي، نشوى حسن، آية أبو زيد، راندا جمال، صافي فهمي، ليلة مجدي، دعاء الزيدي، ليلى مراد، جنى عطوة، ايريني مجدي، ولاء الجندي، تمثيل وغناء هبة سليمان، أشعار أحمد الشريف، ألحان محمد عزت، أزياء سارة شكري، ديكور محمود صلاح، إضاءة محمود الحسيني، استعراضات محمد بيلا، وإخراج يوسف مراد منير. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عرض سجن النسا البيت الفني للمسرح الفني للمسرح مسرح السلام فرقة المسرح الحديث الفنان محسن منصور فريق مسرحية سجن النسا

الأكثر قراءة

رفعت فياض يكتب: احذروا هذا المزور.. التوقيعات والتواريخ المزيفة على شهادتي الماجستير والدكتوراه الخاصة به كشفت الحقيقة.. وجامعة مرموقة أنهت التعاقد معه لضعف مستواه

عدد معاملات الاستعلام عن الرصيد مجانا في إنستاباي شهريا

"فيس بوك" يضع هند صبري في حرج بسبب تعزية نضال الشافعي، والفنانة توضح

تركيا تحسم موقفها من مواجهة إسرائيل عسكريا في سوريا

مانشستر سيتي يتغنى بمهارة عمر مرموش: مراوغات مصرية من البرنس (فيديو)

حقيقة عقد ميدو مؤتمرا صحفيا في لندن لعرض أزمة مباراة القمة

حبس المتهمين في إصابة الطفلة إيمان خلال رشق قطار بالحجارة بالمنوفية

تفسير رؤية الزلزال في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد ضحايا حادث التسمم بسبب الشاورما في تركيا إلى 648 شخصا

ناسا تلتقط مشهدا فريدا لعفريت غبار يبتلع رفيقه على المريخ (فيديو)

اكتشاف كميات ضخمة من المعادن الأرضية النادرة في كازاخستان

لقطات من حفل زواج نجل رئيس مجلس النواب اللبناني (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الجمعة

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

مكعبات سكر أبيض طبيعي يسجل 167 جنيها

المزيد

انفوجراف

3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المحرمات من النساء كما ورد ذكرهن في القرآن الكريم

تفسير رؤية الزلزال في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

دار الإفتاء توضح حكم تطويل الإمام في الركوع انتظارا لمن يريد الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية