الجمعة 04 أبريل 2025
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فقد أسرته، محافظ الإسكندرية يزور الزوج ضحية انهيار عقار الجمرك (صور)

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية والمصاب،فيتو

  قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بزيارة إلى مستشفى رأس التين العام للاطمئنان على حالة المواطن محمد محمد عبد العزيز المصاب في حادث انهيار عقار حارة النخلة، والتي أدى مصرع أبنائه الثلاثة وزوجته.

 

محافظ الإسكندرية يزور ضحية انهيار عقار النخلة 

 واطلع المحافظ، على الموقف الطبي للمواطن والخطة العلاجية الحالية والمستقبلية له بمعرفة مديرة المستشفى ومدير عام منطقة الجمرك الطبية ومدير إدارة الطوارئ والرعاية العاجلة بمديرية الصحة  

ووجه خالد، بتقييم مستمر للحالة وتقديم كافة الدعم الطبي والنفسي له، كما أمر بتوفير فرصة عمل له وسكن.  

وقرر المحافظ  تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان والمرافق لتحديد أسباب انهيار العقار، كما شدد سيادته على سرعة انتهاء أعمال اللجنة الهندسية من أعمالها للوصول إلى المتسبب في هذا الحادث وتقديمها إلى جهات التحقيق. وقد رافقه  في الزيارة السكرتير العام المساعد، والعميد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ورئيس حي الجمرك ومدير عام منطقة الجمرك الطبية وممثل عن مديرية التضامن الاجتماعي.

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أخبار محافظة الأسكندرية محافظ الإسكندرية ضحايا عقار الجمرك عقار حارة النخلة

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