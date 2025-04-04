القائمة السوداء لمطربي الفن الشعبي في نقابة المهن الموسيقية.. تجميد نشاط مسلم.. وقف العازف عبد السلام.. القبض على يارا بتهمة الغناء بدون ترخيص

يبدو أن نقابة المهن الموسيقية، أصبحت تعاني الفترة الماضية، من الأزمات المتكررة مع المطربين، وبعض الفنانين العرب لأسباب عديدة، وهو ما أثار حالة من الجدل في الآونة الأخيرة، والذي دفع الفنان مصطفى كامل، لإصدار الكثير من القرارات بشأن إيقاف المطربين وتغريمهم، لعدم التزامهم بتنفيذ لوائح النقابة.

ومن ناحية أخرى، كانت هناك بعض القرارات الصارمة، التى أصدرتها النقابة، من خلال الاجتماعات المغلقة، التى جاءت لحسم الأزمات المتتالية، وبالتحديد التى تصدر من مطربي الفن الشعبي.

“مسلم”

وكان أبرز الأسماء التى تصدرت الساحة الفنية في الآونة الأخيرة، هو “مسلم”، مطرب المهرجانات، الذى دخل في نفق مظلم مع نقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد أزمته الأخيرة، مع المنتج السعودي سلطان الشن، والذى أعلن التصالح معه منذ ساعات قليلة.

وكشف مصدر من نقابة المهن الموسيقية لـ"فيتو"، الكواليس الكاملة لأزمة مسلم، حيث أكد أن تصالحه مع المنتج السعودي، سلطان الشن، ليس له علاقة بأزمته مع نقابة المهن الموسيقية، التى تسعى لتجميد نشاطه، وذلك بعد الاجتماع مع جميع الأعضاء.

وقال المصدر لـ “فيتو”، إن السبب الرئيسي في طرح فكرة تجميد مسلم، هو الأزمات المتتالية، والشكاوي التى جاءت للنقابة، بسبب مخالفته لعقود مع المنتجين والمتعهدين للحفلات.



“عبد السلام”

ويأتي ثاني الأسماء، هو عازف الأورج محمد عبد السلام، الذى عاد من الإيقاف، خلال الأيام الماضية، بعد إنهاء أزمته الشهيرة مع أحد متعهدين الحفلات، لمخالفة بنود.

وفي الفترة الماضية، حضر عازف الأورج محمد عبد السلام، إلى مقر نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، ليعلن إنهاء جميع أزماته مع الموسيقيين موجها الشكر للنقيب، مشيرًا إلى أنه حصل على الكارنيه الخاص به لعام 2025.

وتأتي زيارة عازف الأورج محمد عبد السلام، بعد عدة أزمات تعرض لها مع النقابة في عام 2023، بعد تقديم عدة شكاوى ضده لعدم التزامه مع متعهدي الأفراح والحفلات، الأمر الذي قررت نقابة الموسيقيين وقتها بسحب الترخيص السنوي الخاص به وتحذير التعاون معه هو وفرقته.

وكان عازف الأورج محمد عبد السلام، كشف التفاصيل الكاملة لشهرته ونجاحه في عالم الموسيقى، وانتشاره داخل الكثير من المحافظات الفترة الأخيرة.

“يارا”

أما المطربة الشعبية، يارا محمد، كانت دخلت ضمن المطربين، الذين أثاروا الجدل في الآونة الأخيرة، بعد القبض عليها في يناير 2022، لغنائها في أحد الكافيهات الشهيرة بدون حصولها على ترخيص.

وقال وقتها منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، إن المطربة يارا محمد، تم إخلاء سبيلها اليوم، بضمان محل إقامتها ما لم تكن مطلوبة على ذمة قضايا أخرى.

وأكد رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، إن المطربة عضوة منتسبة، وتابعة للنقابة، وبناء علي ذلك كان القبض عليها، بسبب عدم إقامة مسئولى"الكافية"، للحفل دون استخراج تراخيص لإقامته.

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