يحيى خالد يقود باريس ضد بطل المجر بدوري أبطال أوروبا لليد

يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيادة النجم المصري يحيى خالد، مواجهة قوية مساء اليوم أمام فريق بيك سيجد المجري، ضمن منافسات ذهاب الدور التأهيلي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد لموسم 2024-2025.

وتبدأ المباراة في تمام السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تُذاع عبر قناة أون سبورت 2، من أجل متابعة النجم المصري يحيى خالد.

بينما يخوض فريق أورلين ويسلا بلوك البولندي مباراة أمام نانت الفرنسي، في منافسات ذهاب الدور التأهيلي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، وذلك في تمام التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.



ويترقب عشاق كرة اليد اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حجزت أربعة أندية مقاعدها رسميًا، وهي:

سبورتنج لشبونة البرتغالي، بقيادة حارس المرمى المصري محمد علي.

فيزبريم المجري، الذي يضم النجم المصري يحيى الدرع، لكنه يغيب عن المباريات بسبب تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي.

بجانب برشلونة الإسباني، ألبورج هاندبولد الدنماركي.



وتتنافس 8 أندية على 4 بطاقات متبقية في الدور ربع النهائي، حيث تُقام المباريات التالية:

باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة يحيى خالد × بيك سيجد المجري.

دينامو بوخارست الروماني بقيادة علي زين × ماجديبورج الألماني.

كيلسي البولندي بقيادة حسن قداح × فوكس برلين الألماني.

نانت الفرنسي × ويسلا بلوك البولندي.

تُنقل مباريات البطولة عبر قناة أون سبورت، بعدما حصلت الشركة المتحدة للرياضة على حقوق البث التليفزيوني بداية من الدور التأهيلي لربع النهائي، مرورًا بمباريات ربع النهائي، ونصف النهائي، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وحتى المباراة النهائية.

تُعد بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد الأهم والأقوى على مستوى الأندية، حيث تضم نخبة من الفرق الكبرى التي تزخر بألمع نجوم اللعبة، في صراع شرس من أجل الظفر بـالكأس الأغلى.

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