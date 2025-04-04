أبرز المعلومات عن نجم "عائلة شاكر باشا" بعد اعتقاله من الشرطة التركية لهذا السبب

أعلنت بعض المصادر الإخبارية التركية، عن اعتقال نجم مسلسل "عائلة شاكر باشا"، جيم يغيت أوزوم أوغلو، في المظاهرات التي دعت إليها المعارضة التركية على خلفية سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أغلوا



في هذا السياق، قالت المصادر الإخبارية إنه تم اعتقال نجم مسلسل "عائلة شاكر باشا"، جيم يغيت أوزوم أوغلو، في المظاهرات التي دعت إليها المعارضة التركية على خلفية سجن رئيس بلدية إسطنبول.

وبحسب مصدر من مكتب المدعي العام الرئيس فإنه تم توجيه اتهام لأوزوم أوغلو بتأسيس جماعية تخريبية والتحريض على التظاهر والشغب بعد العثور في هاتفه على مجموعة "واتساب" قام هو بتأسيسها.

وقبل ساعات، خرج أوزوم أوغلو بمنشور عبر حسابه "انستجرام"، دون أن يحدد أي تفاصيل بشأن اتهامه أو اعتقاله، يشكر فيه متابعيه على "دعمهم"، معلقًا بالقول: "شكرًا للجميع على دعمكم. إذا كنا متحدين، إذا وقفنا جنبًا إلى جنب دون النظر إلى الآخر، وإذا لم نتردد في التحدث بصوت عالٍ بسلام، فستكون لنا أيام جيدة مليئة بالأمل. علينا أن نناضل من أجل شبابنا المسجونين، ومستقبلنا، ورؤسائنا المستقبليين، ومهندسينا، وأطبائنا، وفنانينا. هذا البلد لنا. المستقبل لنا".

وكان أكرم إمام أوغلو المرشح الأوفر حظًا للفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة، قبل أن يتم اعتقاله بتهم تتعلق بالفساد.

وقبل ساعات، خرج أوزوم أوغلو بمنشور عبر حسابه "أنستجرام"، دون أن يحدد أي تفاصيل بشأن اتهامه أو اعتقاله، يشكر فيه متابعيه على "دعمهم"، معلقًا بالقول: "شكرًا للجميع على دعمكم. إذا كنا متحدين، إذا وقفنا جنبًا إلى جنب دون النظر إلى الآخر، وإذا لم نتردد في التحدث بصوت عالٍ بسلام، فستكون لنا أيام جيدة مليئة بالأمل. علينا أن نناضل من أجل شبابنا المسجونين، ومستقبلنا، ورؤسائنا المستقبليين، ومهندسينا، وأطبائنا، وفنانينا. هذا البلد لنا. المستقبل لنا".

وكان أكرم إمام أوغلو المرشح الأوفر حظًا للفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة، قبل أن يتم اعتقاله بتهم تتعلق بالفساد.

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