كيف يستعد الزمالك لصدام مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر؟.. بيسيرو يستقر على حارس عرين الأبيض في موقعة الأحد.. وهذا موعد المباراة والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره مودرن سبورت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، بعد التعادل أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي سلبيًّا في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويعود محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لحراسة مرمى الأبيض في مباراة مودرن سبورت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

يأتي ذلك بعد مشاركة محمد عواد أساسيًا في مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويمنح الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو الفرصة لمحمد عواد في مباريات كأس عاصمة مصر وبطولة كأس مصر للحفاظ على مستواه.



ويلتقي الزمالك مع مودرن سبورت يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

وتنطلق مباراة الزمالك ومودرن سبورت يوم الأحد المقبل الموافق 6 أبريل الجاري في تمام السابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

تنقل مباراة الزمالك ومودرن سبورت على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، عائدة من مدينة كيب تاون، بعد خوض مباراة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واستغرقت رحلة الطيران من جنوب إفريقيا إلى القاهرة حوالي 12 ساعة تخللها الهبوط ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم أمس الأربعاء، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم الأربعاء المقبل فى إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وفي سياق آخر، أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن قرارات رابطة الأندية بخصوص أزمة القمة غير متوقعة، مشيرًا إلى أن النادي طلب من الرابطة توفير محضر الجلسة من أجل إيضاح القرارات.

وأضاف سالم في تصريحات تليفزيونية: "تقدمنا بطعن على هذه القرارات ولكن لن نتوقف عند ذلك الحد، وسيكون هناك مسارات قانونية".

وواصل: "المعلومات التي لدينا أنه لم يتم عقد اجتماع من الأساس في الرابطة".

وعن موعد مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت قال: "نحن ضد فكرة عدم احترام الجدول ولكن لابد من وجود تنسيق بين جميع الأطراف، وأتمنى أن تكون هناك مرونة من جانب رابطة الأندية".

وقال: "خلال ساعات سيتم المخاطبة لتحديد سعة الاستاد للحضور الجماهيري في لقاء العودة أمام ستيلينبوش بإياب ربع نهائي الكونفدرالية".

وعن ملف تجديد زيزو:" هناك لجان الكترونية كثيرة غرضها الدائم هو زحزحة استقرار الزمالك واللعب بورقة زيزو أحد أبرز نجوم الفريق واستغلال شعبيته".



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