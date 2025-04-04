دي بروين يعلن موعد انتهاء مسيرته في مانشستر سيتي

أعلن الدولي البلجيكي كيفن دي بروين بشكل رسمي، اليوم الجمعة، عن قراره بالرحيل عن مانشستر سيتي الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي.

وقال دي بروين في بيانه: "عند رؤية هذا، ربما تدرك إلى أين يتجه هذا الأمر. لذا، سأدخل مباشرة في صلب الموضوع وأخبر الجميع أن هذه ستكون الأشهر الأخيرة لي كلاعب في مانشستر سيتي".

وتابع: "ليس من السهل كتابة أي شيء عن هذا الأمر، ولكن كلاعبي كرة قدم، نعلم جميعًا أن ذلك اليوم سيأتي في النهاية".

وأضاف:"لقد أتى يوم المغادرة، وأنتم تستحقون أن تسمعوا ذلك مني أولًا. لقد أخذتني كرة القدم إليكم جميعا وإلى هذه المدينة. أسعى لتحقيق حلمي، دون أن أعلم أن هذه الفترة ستغير حياتي. هذه المدينة. هذا النادي. هؤلاء الناس، أعطوني كل شيء ".

وواصل: "ستظل كلمة مانشستر موجودة إلى الأبد في جوازات سفر أطفالنا، والأهم من ذلك، في قلوب كل منا. سيكون هذا دائمًا منزلنا".

وأتم: ":"لقد فزنا بكل شيء. سواء أحببنا ذلك أم لا، فقد حان الوقت لنقول وداعا. أنا وسوري وروما وماسون وميشيل ممتنون للغاية لما يعنيه هذا المكان لعائلتنا".

وخلال مسيرته مع مانشستر سيتي، حقق دي بروين العديد من الألقاب الكبرى، حيث فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس الرابطة الإنجليزية 5 مرات، والدرع الخيرية مرتين، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

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