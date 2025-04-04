مصرع طفلة في حريق منزل بقنا

لقيت طفلة مصرعها، إثر نشوب حريق شب داخل منزل مكون من 3 طوابق والنيران اشتعلت في الطابق الأخير بسبب فرن عيش، في قرية العليقات، مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل حريق فرن بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية مفاده نشوب حريق داخل الطابق الثالث من منزل في قرية العليقات مركز قوص.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وتبين أن الواقعة أسفرت عن مصرع م.س، تبلغ من العمر 4 أعوام، داخل حريق نشب في منزل مكون 3 طوابق بسبب فرن على السطح في قرية العليقات مركز قوص.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق بعد الفحص الكامل.

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