إصابة مزارع بحادث انقلاب جرار زراعي في قنا

أصيب مزارع، اليوم الجمعة، إثر انقلاب جرار زراعي خلال عمله في حرث الأرض، بقرية الفحيرة السمطا، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل اصابة مزارع في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا مفاده إصابة مزارع إثر حادث انقلاب جرار زراعي في قرية السمطا مركز دشنا.

وبعد الفحص تبين إصابة فؤاد.أ، يبلغ من العمر 20 عامًا، إثر انقلاب جرار زراعي خلال عمله في حرث الأرض بقرية السمطا، تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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