الجمعة 04 أبريل 2025
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حوادث

تحرير 41 ألفا و623 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

حملة مرورية
حملة مرورية

 شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

تحرير 41 ألفا و623 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

 وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن تحرير قرابة 41 ألفا و623 مخالفة  مرورية متنوعة، من بينها 35 ألفا و64 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و723 مخالفة السير بدون تراخيص، 5 مخالفات موقف عشوائي، مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و5 مخالفات لشروط التراخيص، 11 مخالفة دراجة نارية.

 

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المرورى بالشارع المصري.

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أجهزة وزارة الداخلية إدارات المرور بمديريات الأمن مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفة السير بدون تراخيص مخالفات لشروط التراخيص مخالفات موقف عشوائى

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