تعرف على أفضل لاعب في شهر مارس بالدوري الإنجليزي

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي فوز البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في شهر مارس 2025 في بريميرليج.

وتفوق برونو على نيكولا ميلينكوفيتش وأنطوني إيلانجا لاعبي نادي نوتينجهام فورست، وديكلان رايس لاعب أرسنال، ويان باول فان هيكي لاعب برايتون، وجيان بيليجاردي لاعب ولفرهامبتون.

وغاب الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش عن التواجد في قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر.

ويتم دمج أصوات لجنة خبراء كرة القدم مع تصويت الجماهير لتحديد أفضل لاعب.

وساهم برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد في جميع الأهداف الأربعة للفريق هذا الشهر الحالي من الهزائم.

سجل التعادل في شباك أرسنال في المباراة التي انتهت 1-1، قبل أن يقدم تمريرتين ويسجل هدفا في ثلاثية فريقه أمام ليستر سيتي.

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