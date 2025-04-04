الجمعة 04 أبريل 2025
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محافظات

ضبط 5 أطنان أرز مجهول المصدر وتحرير 209 محاضر تموينية بالمنوفية

ضبط أرز مجهول المصدر
ضبط أرز مجهول المصدر بالمنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون  المنوفية، بشن الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر، والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.

وكانت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية تمكنت من تحرير 209 محاضر تموينية متنوعة خلال يومي الخميس والجمعة لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

تحرير 138 محضرا للمخابز المخالفة فى المنوفية

وتنوعت المحاضر بين ما بين 138 محضر مخالفات مخابز و71 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

ومن أبرز المخالفات تحرير محضر جنح ضد صاحب محل بقالة بمركز منوف وضبط كمية قدرها 5 طن أرز بدون مستندات ومجهولة المصدر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، وضرورة رصد ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية بما يحقق رضا المواطن.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية منوف المنوفية حملات تموينية بالمنوفية

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