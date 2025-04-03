معهد ناصر يستقبل طفلة قطار المنوفية لتلقي العلاج (صور)

استقبل معهد ناصر اليوم الخميس طفلة قطار المنوفية التي تعرضت لفقدان العين اليمني لتلقي الرعاية الطبية بالمعهد واجراء الفحوصات اللازمة.

طفلة قطار المنوفية

وكانت طفلة قطار المنوفية تعرضت لإلقاء الحجارة على ركاب القطارات المارة من قرى ومراكز المنوفية المختلفة، مما تسبب في فقد طفلة لعينها اليُمنى نتيجة تعرض إحدى نوافذ قطار "القاهرة طنطا" للقذف بالحجارة بنطاق مركز منوف.



وألقى مجموعة من الأطفال الحجارة على نوافذ القطار القادم من "طنطا القاهرة"، أثناء ركوب شخص وابنته من ذوي الهمم عائدين من جلسة علاج دورية لها بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بشبين الكوم.

طفلة قطار المنوفية

وبعد تحرك القطار من شبين الكوم ومروره بمركز منوف عقب تخطيه محطة كفر السنابسة فوجئ الركاب بارتطام الحجارة بنوافذ القطار مما تسبب في تهشم مفاجئ للزجاج ومرور الحجارة إلى جمجمة الطفلة ووالدها، وأسفر الحادث عن إصابات مباشرة لهما في الرأس والأنف.

وتعرضت الطفلة إيمان لإصابة خطرة في الجمجمة تمثلت في كسر ونزيف حاد بالمخ بسبب الحجارة مما تسبب في تلف كامل لعين الطفلة.

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