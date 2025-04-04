حبس المتهمين في إصابة الطفلة إيمان خلال رشق قطار بالحجارة بالمنوفية

أصدر قاضي مستأنف منوف بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية قرارًا بإيداع المتهمين في واقعة إصابة الطفلة إيمان م. ع.، من ذوي الهمم، داخل دار رعاية الأحداث بمدينة قويسنا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تفاصيل اصابة طفلة من ذوى الهمم داخل قطار بالمنوفية

وكانت الطفلة قد تعرضت لإصابات بالغة أثناء استقلالها قطارًا برفقة والدها في رحلة علاجية يومية بين قرية دلهمو ومدينة شبين الكوم، بعدما تعرض القطار للرشق بالحجارة من قِبل عدد من الأشخاص، ما أسفر عن إصابتها بكسر في الجمجمة، وانفجار في قرنية العين، ونزيف داخلي بالمخ، أدى إلى فقدانها البصر في إحدى عينيها، كما أُصيب والدها بجروح في الوجه.

وتمكنت وحدة مباحث مركز منوف، برئاسة المقدم أحمد عبد السلام، من ضبط المتهمين المتورطين في الواقعة، والذين لم تتجاوز أعمارهم 15 عامًا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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