الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حبس المتهمين في إصابة الطفلة إيمان خلال رشق قطار بالحجارة بالمنوفية

الطفلة إيمان، فيتو
الطفلة إيمان، فيتو

أصدر قاضي مستأنف منوف بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية قرارًا بإيداع المتهمين في واقعة إصابة الطفلة إيمان م. ع.، من ذوي الهمم، داخل دار رعاية الأحداث بمدينة قويسنا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تفاصيل اصابة طفلة من ذوى الهمم داخل قطار بالمنوفية

وكانت الطفلة قد تعرضت لإصابات بالغة أثناء استقلالها قطارًا برفقة والدها في رحلة علاجية يومية بين قرية دلهمو ومدينة شبين الكوم، بعدما تعرض القطار للرشق بالحجارة من قِبل عدد من الأشخاص، ما أسفر عن إصابتها بكسر في الجمجمة، وانفجار في قرنية العين، ونزيف داخلي بالمخ، أدى إلى فقدانها البصر في إحدى عينيها، كما أُصيب والدها بجروح في الوجه.

وتمكنت وحدة مباحث مركز منوف، برئاسة المقدم أحمد عبد السلام، من ضبط المتهمين المتورطين في الواقعة، والذين لم تتجاوز أعمارهم 15 عامًا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية محافظة المنوفية مركز منوف مدينة قويسنا مدينة شبين الكوم

مواد متعلقة

بعد فقء عينها، تفاصيل صعبة يرويها والد طفلة المنوفية عقب رشق القطار بالحجارة (فيديو)

احتفت بها أنجلينا جولي، تعليم الكبار بالمنوفية تنعى "الحاجة زبيدة" أيقونة محو الأمية في مصر

أب يتنازل عن حقه ويعفو عن المتسببين في وفاة ابنته في المنوفية (فيديو)

تحرير 178 محضرا تموينيا وضبط 3570 قطعة ألعاب نارية بالمنوفية

إلقاء البلالين على الأهالي في شبين الكوم بالمنوفية احتفالا بالعيد (فيديو)

إقبال الأطفال على الملاهي في أول أيام عيد الفطر بالمنوفية (صور)

أول أيام العيد، أهالى المنوفية يتوافدون على المقابر لزيارة ذويهم (بث مباشر)

إقبال على شراء لعب الأطفال في المنوفية (صور)

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية قوية ورسائل حاسمة من السيسي لرؤساء أمريكا وإيران وفلسطين وباكستان

الأكبر وتطال أسطوانة البوتجاز، الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود قبل اجتماع لجنة التسعير

أخبار مصر: تفاصيل حريق محطة مترو روض الفرج، مفاجأة عن أكل وسلوك نمر طنطا، عزل رئيس كوريا رسميا، تطور جديد في سعر الذهب

ارتفاع كبير في أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 إبريل 2025

حبس المتهمين في إصابة الطفلة إيمان خلال رشق قطار بالحجارة بالمنوفية

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، الطماطم تواصل الارتفاع وانخفاض كبير في الفلفل

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري الأبطال والقناة الناقلة

مكعبات سكر أبيض طبيعي يسجل 167 جنيها

منوعات

المزيد

اكتشاف كميات ضخمة من المعادن الأرضية النادرة في كازاخستان

لقطات من حفل زواج نجل رئيس مجلس النواب اللبناني (صور)

«جيمس ويب» يكتشف مجرة ميتة في الكون المبكر

بكتيريا قاتلة وفشل كلوي للأطفال، تحذير عاجل من نوع شهير من الجبن الاسكتلندي

المزيد

خدمات

المزيد

مكعبات سكر أبيض طبيعي يسجل 167 جنيها

طن الأرز الأبيض عريض الحبة يسجل حوالي 27.1 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية

أسعار النحاس اليوم الخميس 3-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياض الأطفال بالأزهر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللعب في المنام وعلاقته بالسعادة والترابط الأسري

دار الإفتاء توضح بيان الأفضلية بين أداء الصلاة في أول وقتها منفردًا وأدائها في آخر وقتها جماعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية