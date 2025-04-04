الجمعة 04 أبريل 2025
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سياسة

البلشي وسلامة يسجلان في كشوف عمومية الصحفيين

البلشي وسلامة يسجلان
البلشي وسلامة يسجلان في عمومية الصحفيين، فيتو

سجل منذ قليل كل من  الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والمرشح على ذات المنصب، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، والمرشح على ذات المنصب في كشوف الجمعية العمومية للنقابة، تمهيدًا للبدء في جدول أعمال الاجتماع العادي.

 

دعوة عمومية الصحفيين لاجتماع العادي 

ودعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الثالث للجمعية العمومية للنقابة، اليوم الجمعة ٤ أبريل 2025، وذلك إعمالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابة (76 لسنة 1970م).

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين 

 ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس  2023م).

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 /12 /2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في  اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً. 

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة. 

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الثانية ( 25% ) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 4 /4/ 2025م بحضور نفس النسبة ( 25 % ). 

 

 

 

 

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