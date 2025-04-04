مهن الفنانين قبل الشهرة.. جيهان الشماشرجي صناعة الحُلي.. أحمد عز موديل.. أشرف عبد الباقي هندسة الديكور.. كمال الشناوي مدرس رسم.. وتوفيق الدقن موظف بالسكك الحديدية

فاجأت الفنانة جيهان الشماشرجي، جمهورها بالكشف عن كواليس دخولها مجال صناعة الحلي؛ وذلك قبل الدخول لعالم الفن، والتي أثارت الجدل في الساعات الماضية، بالحديث عن المهن التى عملت بها قبل خوضها تجربة التمثيل.

في هذا السياق، ترصد “فيتو”، في السطور التالية، أبرز النجوم الذين عملوا في مهن غير متوقعه، قبل الدخول لعالم الأضواء والشهرة.

“جيهان الشماشرجي”

قالت جيهان، في حديثها لـ “مني الشاذلي”: "قابلت واحد عنده ورشة في حارة اليهود، وطلبت منه أتعلم عنده ورفض، فضلت أزن عليه لحد ما توصلنا لاتفاق إني أشتغل عندهم أعمل شاي وقهوة للصنايعية وأتفرج على شغلهم، لحد ما واحد منهم عمل حادثة بالموتوسيكل وإيده اتكسرت وقعدت مكانه".

“أحمد عز”

وكان الفنان أحمد عز، أبرز النجوم الذين عملوا في مجال عروض الأزياء وقدم الكثير من عروض الأزياء " موديل " وظل لفترة في هذا المجال حتى قرر خوض تجربة التمثيل، ومن هنا جاءت شهرة من خلال فيلم " مذكرات مراهقة " مع المخرجة إيناس الدغيدي.

“أشرف عبد الباقي”

أما الفنان أشرف عبد الباقي، عمل قبل الدخول لعالم الفن، بمجال تركيب شبابيك ومطابخ ألوميتال وفي مجال هندسة الديكور.

“كمال الشناوي”

ويعد الفنان الراحل كمال الشناوي، من أبرز النجوم الذين عملوا بمهن مختلفة، قبل الدخول لعالم الفن، وكان أبرزها مدرسا للرسم قبل التحاقه بالفن.

“توفيق الدقن”

أما الفنان الراحل توفيق الدقن، عمل موظفا في السكك الحديدية وهو لا يزال طالبا ليساعد أسرته، كما عمل كاتب مخالفات في النيابة بالمنيا.

“كاظم الساهر”

ويعد الفنان العراقى كاظم الساهر، من أشهر المطربين في الوطن العربي، الذى دخل لعالم الفن، بعد عمله كبائع للآيس كريم فى فصل الصيف، كما عمل من بعدها معلم لمادة التربية الفنية فى مدرسة "الموصل".

“وائل كافوري”

وجاء ضمن قائمة الفنانين، الذين عملوا بمهن خارج التمثيل، هو الفنان وائل كافورى، الذى عمل في شبابه بمهن الحلاقة، قبل أن يبدأ مشواره الفنى، حيث كان يبلغ وقتها 16 عاما.

“تامر حسني”

ويعتبر الفنان تامر حسنى، من أكثر الفنانين الذين عملوا في كثير من المهن مثل "عامل بنزينة" ثم بائع للعطور، وذلك قبل أن يبدأ الغناء فى الجامعة.

“سامح حسين”

أما الفنان الفنان سامح حسين، قال إنه عمل في مهن كثيرة قبل التمثيل مثل النقاشة وملقن بالمسرح ومنفذ إضاءة، مشيرًا أنه التحق بكلية حقوق بناءً على رغبة عائلته لأن معظم أسرته مليئة بالمحامين ووكلاء النيابة.

وأضاف «حسين» خلال لقائه ببرنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي:«أنه حاصل على ليسانس حقوق بناءً على رغبة العائلة لأن معظم العائلة محامين ووكلاء نيابة، ثم التحقت بكلية الآداب قسم مسرح علشان أمارس هوايتى في التمثيل».

وتابع: «عملت في مهنة النقاشة وكنا بنعمل عمارة من الخارج وكنت شغال في الدور الـ ١٧ متعلق على ثقالة وبعدين اتحركت من مكانها كنت هموت، وحصلت لى أحداث كثيرة كنت على طول بتكهرب لدرجة أن شعرى أبيض منذ ثانوى عام، عملت أيضًا ملقن بالمسرح، ومنفذ إضاءة وأنا نظرى ضعيف أصلا».

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