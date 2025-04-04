فان دايك: الجميع يتمنى التواجد مكان ليفربول

تحدث الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول، عن رغبة جميع الأندية في التواجد مكان فريق الريدز الذي يتصدر ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فيرجيل فان دايك، في تصريحات لموقع نادي ليفربول الرسمي: "أعتقد أن الجميع يتمنى أن يكون في مكاننا، وقد عملنا بجدٍّ لنكون كذلك، الآن علينا أن نواصل العمل، وأن نحافظ على نفس التركيز والعقلية التي كنا عليها طوال الموسم".

واسترسل: "الموسم حتى الآن رائعًا، وعلينا فقط أن نواصل العمل، أمامنا مباراة صعبة أخرى في لندن يوم الأحد، وعلينا أن نكون مستعدين لها، وهذا هو محور تركيزنا الآن".

وعن مباراة إيفرتون الماضية، قال: "تلعب ضد إيفرتون، ويجعلون الأمور صعبة للغاية عليك، من الواضح أننا شاهدنا المباريات التي لعبناها معًا خلال العامين الماضيين، وكانت دائمًا صعبة، لديهم أسلوب لعب معين يجب أن نكون مستعدين له من جميع النواحي".

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