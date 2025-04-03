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رياضة

لجنة الحكام الإنجليزية: لاعب إيفرتون يستحق الطرد أمام ليفربول

ماك اليستر لاعب ليفربول
ماك اليستر لاعب ليفربول

كشف شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية عن رأي لجنة الحكام الإنجليزية في تدخل جيمس تاركوفسكي قائد إيفرتون القوي ضد ماك اليستر لاعب ليفربول.

وقالت لجنة الحكام الإنجليزية بأن جيمس تاركوفسكي قائد إيفرتون كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء بسبب تدخله على أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول  خلال مباراة ديربي المرسيسايد بالدوري الإنجليزي.

واقترب فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، من حسم لقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024/2025، بعد تصدره لجدول الترتيب قبل 8 جولات فقط على نهاية المسابقة بشكل رسمي.

ورفع ليفربول رصيده بعد فوزه الأخير على إيفرتون، إلى 73 نقطة من إجمالي 30 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن.

ويتفوق ليفربول على أقرب منافسيه فريق آرسنال صاحب الوصافة بـ12 نقطة، حيث يمتلك الأخير 61 نقطة من إجمالي 30 مباراة خاضها حتى الآن.

ورقميا، بات أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه فريق أرسنال هو 85 نقطة، وهو ما يعني حاجة ليفربول إلى 13 نقطة فقط من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.

يشار إلى أن ليفربول (+43) يتقدم في الوقت الحالي في عامل فارق الأهداف على حساب آرسنال (+30)، ما يلجأ إليه الطرفان لحسم هوية بطل الدوري الإنجليزي، حال تساويهما في عدد النقاط.

وودع ليفربول كل المسابقات المحلية والقارية هذا الموسم، ولم يتبق له سوى المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي.

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