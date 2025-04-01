المغرب تستضيف أول بطولة عالم تحت 17 عاما في كرة اليد

كرة اليد، أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، استحداث بطولة جديدة وهي بطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما، وتقام نهاية العام الجاري.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، منح المغرب حق استضافة البطولة الجديدة خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر من العام الجاري.

الأهلي يقترب من لقب الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفن مادسن، مواجهة قوية أمام فريق الزهور، في الجولة قبل الأخيرة من نهائيات دوري المحترفين لكرة اليد رجال.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزهور يوم 4 أبريل الجاري.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز على فريق الزهور في الجولة قبل الأخيرة، وحصد الـ3 نقاط من أجل التتويج رسميا بلقب دوري المحترفين.

وحقق الأهلي فوزا صعبا في الجولة الـ12 أمام فريق البنك الأهلي ليرفع رصيده إلى 41 نقطة، فيما وصل رصيد نادي الزمالك إلى 37 نقطة بعد الفوز على سبورتنج في الجولة الأخيرة.

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