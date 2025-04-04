الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بدء التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

التسجيل في عمومية
التسجيل في عمومية الصحفيين، فيتو

بدأت منذ قليل عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تمهيدًا لانعقاد الاجتماع العادي، بعدما دعا إليه مجلس نقابة الصحفيين للمرة الثالثة.
 

دعوة عمومية الصحفيين لاجتماع العادي 

ودعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الثالث للجمعية العمومية للنقابة، اليوم الجمعة ٤ أبريل 2025، وذلك إعمالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابة (76 لسنة 1970م).

 

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين 

 ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس  2023م).

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 /12 /2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في  اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً. 

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة. 

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الثانية ( 25% ) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 4 /4/ 2025م بحضور نفس النسبة ( 25 % ). 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجتماع العادي لعمومية نقابة الصحفيين انتخابات الصحفيين الصحفيين

الأكثر قراءة

الأكبر وتطال أسطوانة البوتجاز، الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود قبل اجتماع لجنة التسعير

أخبار مصر: تفاصيل حريق محطة مترو روض الفرج، مفاجأة عن أكل وسلوك نمر طنطا، عزل رئيس كوريا رسميا، تطور جديد في سعر الذهب

ارتفاع كبير في أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 إبريل 2025

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري الأبطال والقناة الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الهلال ضد النصر في ديربي الرياض

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، الطماطم تواصل الارتفاع وانخفاض كبير في الفلفل

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الجوافة 10 جنيهات وارتفاع مزلزل بالموز والبطيخ

3 قرارات جمهورية قوية ورسائل حاسمة من السيسي لرؤساء أمريكا وإيران وفلسطين وباكستان

منوعات

المزيد

لقطات من حفل زواج نجل رئيس مجلس النواب اللبناني (صور)

«جيمس ويب» يكتشف مجرة ميتة في الكون المبكر

بكتيريا قاتلة وفشل كلوي للأطفال، تحذير عاجل من نوع شهير من الجبن الاسكتلندي

لازم لمسة بشرية، بيل جيتس يحدد 3 وظائف تنجو من سطوة "الذكاء الاصطناعي"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية

أسعار النحاس اليوم الخميس 3-4-2025 في الأسواق

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الخميس 3-4-2025

هل يتطلب تشغيل خدمة "السوفت توكن" الذهاب إلى فرع البنك؟

المزيد

انفوجراف

أرقام عمر مرموش في الموسم الحالي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللعب في المنام وعلاقته بالسعادة والترابط الأسري

دار الإفتاء توضح بيان الأفضلية بين أداء الصلاة في أول وقتها منفردًا وأدائها في آخر وقتها جماعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية