محافظة الإسكندرية تشكل لجنة لمعاينة العقارات المجاورة لمنزل الجمرك المنهار

أعلنت محافظة الإسكندرية برئاسة الفريق أحمد خالد حسن، تشكيل لجنة مختصة لتحديد أسباب انهيار عقار الجمرك، وتحديد المتسبب مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الممتلكات والأرواح بالعقارات المجاورة.

وأكدت أنه تم تشكيل لجنة مختصة لمعاينة سلامة المنشآت المجاورة، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات بالعقارات المجاورة.

وأكدت المحافظة في بيان لها، أنه تم الانتهاء من إعداد التقرير بحالة العقار والصادر له بقرار الهدم.

وعاين فريق من النيابة العامة لنيابة الجمرك في الإسكندرية موقع عقار المنهار بشرق الإسكندرية وتستمع النيابة إلى شهود العيان في الواقعة وسبب انهيار العقار، بالإضافة إلى معرفة تفاصيل العقار من الحي والأجهزة التنفيذية.





شهدت منطقة الجمرك، مصرع ربة منزل وأبنائها الثلاثة، وإصابة الأب بإصابات بالغة، في انهيار عقار قديم بحارة النخلة التابعة لحي الجمرك وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بسقوط بعض الأسقف من الأدوار العلوية على الدور الأرضي بالعقار 4 ابن وهبه من حارة النخلة، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية والربع من فجر يوم الخميس الموافق 3 /4 /2025.



وعلى الفور كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية رئيس حي الجمرك، وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورًا بمكان حادث انهيار العقار، والمكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية.



كما تم تكثيف تواجد فرق الحماية المدنية والإسعاف والتدخل السريع بالحي المختص وجميع الأجهزة والمرافق المعنية بالمحافظة مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.



وأشارت المحافظة في بيانها إلى أن أسفر الحادث عن 4 حالات وفاة وحالة واحدة مصابة، والجميع من أسرة واحدة – كما تبين تواجد طفل للأسرة خارج المنزل.



وتم التعامل الفوري مع حالات الوفاة ونقل المصاب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة لحين استقرار حالته الصحية وتم إيداعه بالعناية المركزة.



وبحسب البيان تم الانتهاء من إجراءات البحث الاجتماعي للأسرة لإقرار وصرف التعويضات النقدية عن المتوفين والحالة المصابة فور تعافيها.

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