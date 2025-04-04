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رياضة

مدرب توتنهام: تقنية الفيديو تقتل لعبة كرة القدم

بوستيكوجلو مدرب توتنهام
بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير، فيتو

استنكر أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام هوتسبير، إلغاء هدف لفريقه خلال مواجهة تشيلسي، مساء الخميس، في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وسقط السبيرز خارج أرضه بهدف دون رد، في الدوري الانجليزي لكن المباراة شهدت حالة جدلية في الشوط الثاني بعد إلغاء هدف للضيوف.

وكان باب سار قد سجل هدفا في الدقيقة 69، لكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو ومنحه بطاقة صفراء، إزاء تدخله المتهور على ساق مويسيس كايسيدو.

لكن المدرب الأسترالي لم يعجبه هذا القرار، وهو ما عبر عنه خلال مقابلة ساخنة مع شبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة، قائلًا عن تقنية الفيديو: "إنها تقتل اللعبة.. هذه ليست نفس اللعبة التي اعتدنا عليها".

وأضاف: "الحكم احتسب الهدف، وبعدها احتاج إلى 6 دقائق من أجل إلغاء الهدف.. هذا جنون يا رفاق".

واستطرد: "بالأمس كنا نجلس على الأرائك لمشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون، ويمكنني أن أضمن لك أنه لو كان جاريد جيليت حكم الفار في الليلة الماضية، لحصلنا على نتيجة مختلفة، لهذا لم تعد تعرف ما ينتظرك".

واختتم: "هذا يقتل اللعبة، لكن لا أحد يهتم، حيث أظن أن الجميع يحب الدراما والجدل، وأنا متأكد من أن هذه الواقعة ستتسبب في جدل لمدة 24 ساعة، وهذا ما يريده الجميع، فهم لا يهتمون بالحقيقة، لكن بقتل متعة اللعبة كما تعلمون".

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بوستيكوجلو توتنهام هوتسبير تشيلسي الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة ليفربول وايفرتون

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